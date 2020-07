We wtorek (28 lipca) Ministerstwa Zdrowia poinformowało o kolejnych 502 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Wzrosła też liczba ofiar śmiertelnych. Z powodu COVID-19 zmarło sześć osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 43 904, a zgonów do 1 682. Wyzdrowiało 33 043 osób.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce, zdj. ilustracyjne /Jacek Szydłowski /Agencja FORUM

Nowe, potwierdzone przypadki dotyczą: 161 osób z woj. śląskiego, 91 osób z woj. małopolskiego, 62 osób z woj. mazowieckiego, 45 osób z woj. wielkopolskiego, 31 osób z woj. dolnośląskiego, 29 osób z woj. łódzkiego, 19 osób z woj. podkarpackiego, 16 osób z woj. opolskiego, 15 osób z woj. pomorskiego, ośmiu osób z woj. podlaskiego, sześciu osób z woj. świętokrzyskiego, sześciu osób z woj. zachodniopomorskiego, pięciu osób z woj. warmińsko-mazurskiego, czterech osób z woj. kujawsko-pomorskiego i czterech osób z woj. lubuskiego.



Zmarło też kolejnych sześć osób: 83-letni mężczyzna w Krakowie, 38-latka i 85-latek w Raciborzu, 80-letnia kobieta w Knurowie, 66-latek w Grajewie i 67-letni mężczyzna w Poznaniu (mieszkaniec woj. łódzkiego). Większość osób miała choroby współistniejące.



Łącznie od początku epidemii potwierdzono w Polsce 43 904 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym 1682 osoby zmarły, a 33 043 pacjentów wyzdrowiało.

Liczba przypadków aktywnych wynosi w tej chwili 9179.





Koronawirus w Polsce 1207 59 3223 54 15597 387 1146 54 3201 152 370 8 3641 196 956 45 3853 203 6181 371 754 50 955 19 343 2 847 39 703 23 927 20

Ile osób przebywa w szpitalach?

Według danych resortu zdrowia, obecnie z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 1655 pacjentów. Do leczenia chorych wykorzystywanych jest 61 respiratorów.

94 920 osób objętych jest kwarantanną, a 7245 osób - nadzorem epidemiologicznym.

Kilka miesięcy epidemii

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-CoV-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu. Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

