We wtorek (4 sierpnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 680 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. To najwyższy dzienny bilans od początku epidemii. Zmarło też kolejnych sześć osób. W naszym kraju łącznie odnotowano do tej pory 48 149 przypadków zakażeń, z czego 1738 osoby zmarły, a 35 056 osób wyzdrowiało.

Koronawirus w Polsce, zdj. ilustracyjne

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą: 222 osób z woj. śląskiego, 94 osób z woj. wielkopolskiego, 88 osób z woj. małopolskiego, 49 osób z woj. mazowieckiego, 47 osób z woj. dolnośląskiego, 41 osób z woj. podkarpackiego, 39 osób z woj. łódzkiego, 26 osób z woj. świętokrzyskiego, 17 osób z woj. pomorskiego, 15 osób z woj. podlaskiego, 15 osób z woj. zachodniopomorskiego, ośmiu osób z woj. lubelskiego, siedmiu osób z woj. opolskiego, pięciu osób z woj. lubuskiego, czterech osób z woj. warmińsko-mazurskiego i trzech osób z woj. kujawsko-pomorskiego.



Zmarło też sześć kolejnych osób zakażonych koronawirusem: 83-latek w Krakowie, 90-letnia kobieta w Raciborzu, 78-letni mężczyzna w Gliwicach, 60-latek w Łańcucie, 87-latka w Przemyślu oraz 91-letni mężczyzna w Poznaniu. Większość osób miała choroby współistniejące.



Łącznie w Polsce odnotowano do tej pory 48 149 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 1738 osoby zmarły, a 35 056 osób wyzdrowiało. Liczba przypadków aktywnych wzrosła do 11 355.

Rekordowy bilans zakażeń

Wtorkowy bilans przyniósł kolejny rekord zakażeń w naszym kraju.



Od kilku dni obserwujemy bardzo wysokie wskaźniki. W poniedziałek (3 sierpnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 575 nowych przypadkach. W niedzielę (2 sierpnia) było ich 548, w sobotę (1 sierpnia) - 658, w piątek (31 lipca) 657, a w czwartek (30 lipca) 615.



Koronawirus w Polsce 1435 62 3934 71 16940 397 1214 57 3353 155 437 10 4044 200 1011 45 4094 207 6685 377 822 50 1013 22 389 2 980 39 776 23 1022 21

Ile osób w szpitalach?

W szpitalach przebywa w tej chwili 1859 pacjentów, a pod respiratorami 65 osób. Kwarantanną objętych jest 98 875 osób, a nadzorem epidemiologicznym 8499.



Pięć miesięcy od pierwszego przypadku w Polsce

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.



SARS-CoV-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.



Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu. Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.



Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

