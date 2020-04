Po południu Ministerstwo Zdrowia wydało najnowszy komunikat dotyczący liczby zakażeń koronawirusem i spowodowanych nim zgonów w kraju. Potwierdzono 119 kolejnych przypadków, zmarło 16 osób. Tylko we wtorek, 21 kwietnia, odnotowano 263 przypadki i 21 ofiar śmiertelnych. Liczba zarażonych Sars-Cov-2 wzrosła do 9856, a zgonów do 401.

Zdjęcie Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze dane /Fot. Łukasz Szeląg/REPORTER /Reporter

Potwierdzone przypadki dotyczą: 29 osób z woj. mazowieckiego, 23 osób z woj. małopolskiego, 19 osób z woj. dolnośląskiego, 13 osób z woj. łódzkiego, 13 osób z woj. wielkopolskiego, ośmiu osób z woj. świętokrzyskiego, pięciu osób z woj. kujawsko-pomorskiego, czterech osób z woj. podkarpackiego, dwóch osób z woj. opolskiego, jednej osoby z woj. podlaskiego, jednej osoby z woj. śląskiego i jednej osoby z woj. lubuskiego.



Reklama

Resort poinformował również o śmierci 16 zakażonych osób.



Zmarli: dwaj mężczyźni w Raciborzu (79- i 65-latek), siedem osób w Radomiu (71-letnia kobieta, 80-latka, 65-latka, 81-latka, 83-letni mężczyzna, 74-latek i 64-latek), trzy osoby w Warszawie (kobiety w wieku 87, 85 i 75 lat), trzech mężczyzn w Poznaniu (wiek zmarłych to 69, 88 i 35 lat), a w Kędzierzynie-Koźlu jedna kobieta: 90-latka.



"Większość osób miała choroby współistniejące" - podaje Ministerstwo Zdrowia.



Od początku epidemii w Polsce zarejestrowano 9856 zakażeń koronawirusem i 401 ofiar śmiertelnych.



Koronawirus w Polsce 270 16 707 20 1568 79 298 15 1118 33 84 1081 61 238 4 695 10 2059 126 438 17 332 3 145 1 219 2 279 4 325 10

Pierwszy przypadek w kraju 4 marca

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców