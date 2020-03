Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 40 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W szpitalu w Cieszynie zmarła dziesiąta osoba zakażona koronawirusem. To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. Łącznie liczba zakażeń wzrosła do 884.

Nowe, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, przypadki dotyczą 37 osób z woj. mazowieckiego, dwóch osób z woj. lubuskiego i jednej osoby z woj. małopolskiego.

"Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Cieszynie zmarła dziesiąta osoba zakażona koronawirusem. To 71-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące" - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



Zmarły trafił do szpitala w czwartek. Jak ustaliła PAP, mężczyzna miał kontakt z bliskimi, którzy wrócili z zagranicy. W Cieszynie hospitalizowana jest także żona zmarłego. Kwarantannie poddane zostały osoby, które się z nim zetknęły.



Resort przekazał też, że pacjent, który dzisiaj rano został hospitalizowany w Poznaniu w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem, był zameldowany w woj. wielkopolskim, ale przebywał na terenie woj. zachodniopomorskiego. W związku z tym został ujęty w statystykach zakażeń dla tego województwa i wycofany ze statystyki woj. wielkopolskiego.



Co wiemy o nowych przypadkach?

Małopolskie: Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u mężczyzny w sile wieku - mieszkańca powiatu bocheńskiego. Jego stan jest dobry.