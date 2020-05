Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek rano (5 maja) o 236 nowych zakażeniach SARS-COV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarły trzy kolejne osoby. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 14 242, a zgonów do 700. Wyzdrowiało 4280 osób.

Zdjęcie Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce /Marek M. Berezowski /Reporter

Trzy kolejne ofiary śmiertelne COVID-19 w Polsce to: w Starachowicach 67-letni mężczyzna, w Zgierzu 74-letnia kobieta, w Raciborzu 69-letni mężczyzna.

Reklama

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, większość miała choroby współistniejące.

236 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: śląskiego (99), wielkopolskiego (61), świętokrzyskiego (18), małopolskiego (16), dolnośląskiego (11), zachodniopomorskiego (8), pomorskiego (6), warmińsko-mazurskiego (4), opolskiego (4), kujawsko-pomorskiego (4), podkarpackiego (2), lubelskiego (2) i podlaskiego (1).

"W związku z błędnie zaraportowanym przez WSSE Bydgoszcz zgonem z Białych Błot zostaje on usunięty z wykazu. Szczegóły znajdują się w oświadczeniu Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy " - przekazało również Ministerstwo Zdrowia.



Tym samym od początku epidemii odnotowano w Polsce 14 242 przypadki zakażeń i 700 zgonów z powodu SARS-CoV-2.

Koronawirus w Polsce 365 24 992 31 2755 133 439 29 1734 53 92 1590 95 300 9 1068 34 2553 211 561 29 379 5 154 1 450 18 436 14 374 14

Co wiadomo o koronawirusie?

Pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w grudniu 2019 r. w mieście Wuhan w Chinach, które stało się wówczas epicentrum epidemii. W ciągu kilku miesięcy nowy patogen rozprzestrzenił się nie tylko na inne azjatyckie kraje, ale przedostał się również na pozostałe kontynenty.

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wykryto 4 marca 2020 r. Od tamtej pory Ministerstwo Zdrowia codziennie przedstawia nowe dane dotyczące liczby zakażeń, zgonów, a także ozdrowieńców.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców