Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (11 sierpnia) o 551 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 12 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 52 961, a zgonów do 1821. Wyzdrowiało 37 150 osób.

Zdjęcie Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane dotyczące epidemii w kraju /Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Nowe przypadki dotyczą: 128 osób z woj. śląskiego, 71 osób z woj. małopolskiego, 51 osób z woj. łódzkiego, 50 osób z woj. mazowieckiego, 38 osób z woj. wielkopolskiego, 34 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 32 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 30 osób z woj. pomorskiego, 27 osób z woj. dolnośląskiego, 26 osób z woj. zachodniopomorskiego, 20 osób z woj. opolskiego, 16 osób z woj. podkarpackiego, 11 osób z woj. świętokrzyskiego, ośmiu osób z woj. lubelskiego, siedmiu osób z woj. podlaskiego i dwóch osób z woj. lubuskiego.



Zarejestrowano 12 kolejnych zgonów. Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, w Elblągu zmarła 85-latka, w Łańcucie 79-latek, w Zgierzu 64-latek, w Łodzi 93-latek, we Wrocławiu 76-latek, w Gdańsku 66-latka, w Żorach 74-latek, w Raciborzu 62-latek, w Białymstoku 69-latka, w Warszawie 75-latka, a w Poznaniu dwóch mężczyzn w wieku 62 i 56 lat. Większość osób miała choroby współistniejące.



W poniedziałek (10 sierpnia) resort zdrowia informował o 619 nowych przypadkach, w niedzielę (9 sierpnia) o 624. Dane dotyczące nowych zakażeń są najniższe od ponad tygodnia - 3 sierpnia informowano o 575 kolejnych zakażeniach, a w kolejnych dniach mieliśmy do czynienia z rekordowymi liczbami.



Od początku epidemii w Polsce odnotowano 52 961 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1821 osób.

Ile osób w szpitalach?

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1985 osób, pod respiratorem jest 74 chorych.

Resort zdrowia podał również, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 9230 osób, a kwarantanną 105 427.

Kilka miesięcy epidemii

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

