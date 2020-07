Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (14 lipca) o 267 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 12 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 38 457, a zgonów do 1588. Wyzdrowiało 27 756 osób.

Nowe przypadki dotyczą: 72 osób z woj. śląskiego, 52 osób z woj. wielkopolskiego, 44 osób z woj. małopolskiego, 28 osób z woj. mazowieckiego, 19 osób z woj. łódzkiego, 12 osób z woj. lubelskiego, 12 osób z woj. podkarpackiego, ośmiu osób z woj. dolnośląskiego, sześciu osób z woj. kujawsko-pomorskiego, sześciu osób z woj. lubuskiego, dwóch osób z woj. opolskiego, dwóch osób z woj. pomorskiego, dwóch osób z woj. świętokrzyskiego, jednej osoby z woj. podlaskiego oraz jednej osoby z woj. zachodniopomorskiego.



Zmarło kolejnych 12 osób: w Tomaszowie Mazowieckim 83-letnia kobieta, w Zgierzu 80-letni mężczyzna, w Kędzierzynie Koźlu 87-latka, w Poznaniu 70-latka, w Bytomiu 94-latka, w Raciborzu cztery osoby - trzech mężczyzn w wieku 78, 81 i 84 lat oraz 84-letnia kobieta, w Tychach 69-latek, we Wrocławiu 60-latek, a w Krakowie 76-latek.



"Większość osób miała choroby współistniejące" - wskazano w komunikacie.



Od początku epidemii w Polsce zdiagnozowano 38 457 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory zmarło 1588 osób.



Pozostałe dane

Do tej pory wyzdrowiało 27 756 pacjentów. W szpitalach, jak przekazał resort zdrowia, z powodu COVID-19 przebywa 1581 osób. Pod respiratorem jest 74 chorych.

Kwarantanną z kolei objęto 86 747 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 9473.

Pierwszy przypadek 4 marca

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

