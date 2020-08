Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (25 sierpnia) o 763 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 17 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 63 073, a zgonów do 1977. 42 784 osoby wyzdrowiały.

Nowe przypadki dotyczą: 141 osób z woj. małopolskiego, 99 osób z woj. mazowieckiego, 93 osób z woj. pomorskiego, 89 osób z woj. śląskiego, 59 osób z woj. podkarpackiego, 50 osób z woj. łódzkiego, 44 osób z woj. dolnośląskiego, 32 osób z woj. wielkopolskiego, 30 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 29 osób z woj. lubelskiego, 28 osób z woj. podlaskiego, 21 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 20 osób z woj. świętokrzyskiego, 12 osób zachodniopomorskiego, 10 osób z woj. opolskiego i sześciu osób z woj. lubuskiego.

Zmarło 17 zakażonych koronawirusem osób: w Wągrowcu 73-latek, w Poznaniu 45-latek, w Gliwicach 67-latek, w Zawierciu 80-latek, w Tychach 46-latek, w Raciborzu dwóch mężczyzn w wieku 82 i 89 lat, w Ostródzie dwie kobiety w wieku 57 i 70 lat, w Łodzi 71-latka, w Wieluniu 67-latek, w Makowie Mazowieckim 89-latek, w Grudziądzu 91-latek, w Krakowie 96-latka i 69-latek, w Nowym Targu 52-latek, a w Bolesławcu 83-latka.



"Większość osób miała choroby współistniejące" - czytamy w komunikacie.



Przypomnijmy, że w poniedziałek (24 sierpnia) informowano o 548 zakażeniach i zgonach pięciu osób. Natomiast w niedzielę (23 sierpnia) resort zdrowia przekazał, że wykryto 581 nowych przypadków i stwierdzono śmierć czterech osób.



Rekord zakażeń odnotowano 21 sierpnia - były to 903 przypadki.



Ile osób w szpitalach?

W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 2167 osób, a pod respiratorem jest 76 chorych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.

Resort podał też, że kwarantanną objęto 100 023 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 8544 osoby.

Epidemia w kraju

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

