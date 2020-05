Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (12 maja) rano o 235 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Jest też 16 kolejnych ofiar śmiertelnych. To oznacza, że łączna liczba zakażeń w Polsce wzrosła do 16 561. 827 osób zmarło, a 6131 wyzdrowiało.

Są nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Nowe przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: śląskiego (204), dolnośląskiego (7), wielkopolskiego (6), pomorskiego (4), lubelskiego (3), zachodniopomorskiego (3), świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2), opolskiego (2) oraz małopolskiego (1).



Ofiary to (w nawiasie miejsce zgonu): 92-letnia kobieta, 90-letnia kobieta (obie z Wolicy), 96-letnia kobieta, 90-letnia kobieta, 93-letnia kobieta (wszystkie z Poznania), 74-letnia kobieta (Starachowice), 67-letnia kobieta, 68-letni mężczyzna (obydwoje: Tarnowskie Góry), 82-letnia kobieta (Racibórz), 71-letni mężczyzna, 76-letnia kobieta (obydwoje z Tychów), 51-letni mężczyzna, 98-letnia kobieta (obydwoje z Grudziądza), 93-letnia kobieta, 87-letnia kobieta, 79-letnia kobieta (wszystkie ze Zgierza).

Jak podaje ministerstwo, wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Przypomnijmy, że w poniedziałek odnotowano w sumie 330 nowych zakażeń i 11 zgonów.

Koronawirus w Polsce 371 29 1072 35 3983 156 497 35 2031 72 92 1705 123 328 13 1188 43 2808 222 577 34 384 7 164 1 489 27 477 16 395 14

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.