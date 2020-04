Możliwość przemieszczania się w celach rekreacyjnych, więcej osób w sklepach i nowy limit wiernych w miejscach kultu religijnego - od poniedziałku rząd rozpocznie łagodzenie obostrzeń wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. W niedzielę został uruchomiony alert RCB, przypominający o nowych zasadach bezpieczeństwa związanych z pandemią- poinformowało w niedzielę na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zdjęcie Od poniedziałku możliwe będą spacery w lasach i parkach. /MICHAL KOSC /Agencja FORUM

To pierwszy z czterech planowanych etapów powrotu do normalnego życia społecznego i gospodarczego, które w czwartek ogłosił premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Od poniedziałku możliwe będą spacery w lasach i parkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. O rozsądne podejście do złagodzenia obostrzeń i zachowanie zasad izolacji apelował minister zdrowia. Wciąż jednak zamknięte pozostaną place zabaw.



Od 20 kwietnia osoby powyżej 13-go roku życia będą mogły przemieszczać się bez dorosłego. Do tej pory zakaz samodzielnego przemieszczania się dotyczył młodzieży do 18-ego roku życia.



Więcej ludzi w sklepach i kościołach

Złagodzone przepisy dotyczą też handlu. Od poniedziałku więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez cztery. Z kolei w sklepach o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni.



W miejscach kultu religijnego liczba wiernych będzie zależała od powierzchni świątyni. Na jedną osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni.



Rządzący zaznaczają, że w czasie pandemii obywatele muszą przestrzegać stałych zasad bezpieczeństwa. Chodzi o zachowanie dwumetrowej odległości od siebie i przestrzeganie zasad sanitarnych w przestrzeni publicznej poprzez m. in. zakrywanie ust i nosa, a także kwarantanna i izolacja zarażonych oraz potencjalnie zarażonych, a także - o ile to możliwe - praca zdalna.

Alert RCB

"Dzisiaj został uruchomiony #AlertRCB do mieszkańców całej Polski, o treści: Uwaga! Od 20.04 otwarte parki i lasy, więcej osób może być w sklepach" - napisano na Twitterze RCB.

W ramach kolejnych etapów rząd przewiduje m.in. otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki oraz zamkniętych w weekendy sklepów budowlanych (II etap), stopniowe łagodzenie obostrzeń dotyczących gastronomii, otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych (III etap). W IV - ostatnim - etapie zaplanowano otwarcie teatrów i kin, salonów masażu i solariów oraz umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness.

W przypadku etapów II, III i IV nie określono terminów wprowadzanych zmian.