Koronawirus w Polsce. Ogłoszono przedłużenie ograniczeń

"Przedłużamy wszystkie regulacje przeciwko koronawirusowi" - przekazał w czwartek, 9 kwietnia, premier Mateusz Morawiecki. Do 19 kwietnia przedłużone zostają obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich i punktów usług. Jak dodał premier, dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach. Decyzje rządu objęły również szkoły - placówki będą zamknięte do 26 kwietnia. Egzaminy maturalne i ósmoklasistów zostały przesunięte. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował natomiast, że od przyszłego czwartku, a więc od 16 kwietnia, będzie obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /INTERIA.PL

"Nasze dotychczasowe działania na razie się sprawdzają. Zdajemy sobie sprawę, że okres narodowej izolacji dla wszystkich jest uciążliwy, ale mamy wiele modeli statystycznych, które mówią, że gdybyśmy nie stosowali tych zakazów, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu" - mówił premier Mateusz Morawiecki.



"Gdybyśmy nie stosowali obostrzeń, to mielibyśmy dziś nawet 40 tys. zachorowań" - zaznaczył. Jak dodał, "dzisiaj pojawiły się szanse na to, żeby przejąć bardziej kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa". "Dlatego przedłużamy wszystkie regulacje przeciwko koronawirusowi" - podkreślił.

Reklama

Przypomnijmy, że dotychczasowe ograniczenia obowiązywały do 11 kwietnia.



Szkoły, ruch lotniczy, galerie. Co zdecydowano?

"Na ten moment, o tydzień, do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów fryzjerskich i punktów usług. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach" - przekazał premier Morawiecki.



"Do 26 kwietnia przedłużamy zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego międzynarodowego i kolejowego międzynarodowego. Podtrzymujemy zamknięcie granic, sanitarne kontrole graniczne oraz obowiązkową kwarantannę" - mówił podczas konferencji w KPRM szef rządu.

"Na najbliższe 20 dni, zgodnie z prawem międzynarodowym, do 3 maja, zamknięte będą granice i obowiązywać będą te zasady, które obowiązywały do tej pory" - oświadczył premier. Do odwołania obowiązują także ograniczenia dotyczące imprez masowych.

Morawiecki podkreślił, że są to działania, które się bardzo dobrze sprawdziły. "Jesteśmy często kopiowani przez innych" - zaznaczał.

Premier dodał również, że Polska stara się podchodzić z empatią do innych państw borykających się z kryzysem wywołanym pandemią. Wskazał, że polscy wojskowi medycy prowadzili misję pomocową we Włoszech, Polska dzieli się także środkami ochrony.

Co z egzaminami?

Zamknięcie szkół przedłużono do 26 kwietnia. Przesunięte zostają także egzaminy.

"Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów, na pewno zakomunikujemy to co najmniej na trzy tygodnie wcześniej, kiedy te egzaminy się odbędą, i nie odbędą się wcześniej niż w czerwcu" - poinformował premier na konferencji prasowej.

Morawiecki dodał, że taka była większość głosów - ekspertów, dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów. "Rozumiemy, że to jest nietypowy czas dla wszystkich Polaków i zdecydowaliśmy się podjąć taką decyzję" - podkreślił szef rządu.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców najmłodszych dzieci

"Na kolejne dwa tygodnie zamknięte będą szkoły, przedszkola, tak jak do tej pory, i będzie przedłużony zasiłek opiekuńczy dla osób, które będą musiały zostać w domach ze swoimi najmłodszymi dziećmi" - przekazał premier. Jednocześnie podziękował "wszystkim dyrektorom i nauczycielom za to, że prowadzą lekcje poprzez tryb zdalny".

"Jakość tej nauki zdecydowanie się poprawia" - zaznaczył. "Wszystkich nas zaskoczyła ta sytuacja. Bądźmy wyrozumiali dla nauczycieli i dla dzieci, dla których to jest nowa sytuacja" - zaapelował Morawiecki.

Szef rządu podziękował także za to, że "kwarantanna przebiega w bardzo zdyscyplinowany sposób".

Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania nosa i ust

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział natomiast, że od 16 kwietnia zostanie wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Tłumaczył, że noszenie maseczek lub chustek ograniczy rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.

"Od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej jest osób chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki i chustki na twarzy, ale innych przed nami. W związku z tym od przyszłego czwartku taki obowiązek będzie dla wszystkich w przestrzeni publicznej" - zapowiedział.

Minister zdrowia podkreślił też, że przechodząc do nowej rzeczywistości, należy cały czas zachowywać środki ostrożności, które będą minimalizować rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.

Przedświąteczne apele

Premier podkreślił, że nadchodzące dni "to czas szczególny dla wszystkich katolików, chrześcijan, dla ogromnej większości Polaków". "To święta Wielkiej Nocy. Tu mamy gorącą prośbę, żeby wszyscy państwo zostali w wąskim gronie najbliższej rodziny, żeby nie spotykać się w gronach rodzinnych, tak jak to zwykle bywało" - zaapelował.

Dodał, że dla niego tegoroczna Wielkanoc to "pierwsze smutne święta bez ojca", ale też pierwsze od dawna święta, których nie spędzi w szerszym rodzinnym gronie. "Nie zobaczę mojej mamy. Spędzimy te święta z żoną i dziećmi, w najbliższym gronie, tak jak mieszkamy na co dzień. To jest ważne, bo według ekspertów, gdyby było inaczej, moglibyśmy doprowadzić za kilka, kilkanaście tygodni do wzrostu zachorowań o ponad 50 tys. więcej niż ten wzrost rzeczywisty" - zwrócił uwagę Morawiecki.

Podobny apel wystosował minister zdrowia Łukasz Szumowski.



"Chciałbym prosić o to i apelować: niech te święta będą świętami nowego życia, nadziei, w związku z tym spędźmy je w gronie najbliższych, nie kontaktujemy się, nie odwiedzajmy się. Zadzwońmy do ludzi, którzy są samotni, porozmawiajmy. Im dalej, tym dłużej próbujmy porozmawiać z dziadkami, z rodzicami, żeby nie czuli się w te święta sami, ale nie kontaktujmy się, nie dajmy szansy temu wirusowi" - podkreślił.

A co po świętach?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po Świętach Wielkanocnych zostanie przedstawiony - jak mówił - "plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej". Dodał, że plan ten będzie "bardzo logiczny", "uporządkowany" i "przedyskutowany z ekspertami".

"Chcemy po świętach przedstawić pewien bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami i od zdrowia, i od gospodarki, i od spraw społecznych plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej, ponieważ ta dotychczasowa rzeczywistość, która była przed pandemią, ona przez długi czas, myślę, że może nawet przez lata nie wróci. Ale to nie znaczy, że nie mamy mieć nadziei" - powiedział szef rządu.

"Ta nadzieja jest we mnie coraz większa, że świat poprzez te programy gospodarcze, poprzez zbliżające się lato, odpowiednie rygory i obostrzenia będzie w stanie poradzić sobie, i Polska też będzie w stanie poradzić sobie z tą epidemią, rozprzestrzenianiem się koronawirusa" - dodał Morawiecki.

"Wierzę, że polski biznes, polska gospodarka wyjdzie z tego na pewno trochę pokiereszowana, ale mocniejsza od innych, i że będziemy gotowi do ekspansji, może już nawet za kilka miesięcy, również do ekspansji międzynarodowej" - stwierdził.