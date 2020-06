Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę po południu (6 czerwca) o 317 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło też kolejnych dziesięć osób. To oznacza, że liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 25 986, a zgonów do 1153. Wyzdrowiało 12 641 pacjentów. Tylko w samą sobotę MZ poinformowało o 576 przypadkach zakażenia i 16 ofiarach śmiertelnych.

Jak informuje MZ, w Polsce stwierdzono 317 nowych zakażeń koronawirusem. Dotyczą one: 156 osób ze Śląska (wszyscy z kopalni Zofiówka), 63 z woj. łódzkiego, 47 z Mazowsza, 27 z Wielkopolski, 10 z Małopolski, siedmiu z Dolnego Śląska, pięciu z opolskiego, a także po jednej z: podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego.



Zmarło również dziesięć kolejnych osób. Są to: 80-latka ze szpitala w Starachowicach, 74-latek ze szpitala w Kozienicach, trzy osoby ze szpitala w Warszawie (83-latka, 99-latek i 90-latka), 66-letnia kobieta ze szpitala w Puławach, 77-latek z placówki w Wolicy i dwaj mężczyźni ze szpitala w Zgierzu (w wieku 87 i 80 lat).



"Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - podaje resort.



Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi tym samym 25 986 osób, z czego 1153 osoby zmarły, a 12 641 wyzdrowiało. Tylko w samą sobotę MZ poinformowało o 576 przypadkach zakażenia i 16 ofiarach śmiertelnych. Jest to najwyższy dzienny wskaźnik liczby zakażonych od początku epidemii w naszym kraju. Ostatni "rekord" padł 12 maja - wówczas stwierdzono 556 zakażeń.



Pierwszy przypadek w Polsce

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca. Od tamtego czasu wirus pojawił się we wszystkich województwach.



SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

