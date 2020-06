Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano (6 czerwca) o 259 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 6 osób. To oznacza, że liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 25 669, a zgonów do 1143. Wyzdrowiało 12 641 pacjentów.

Zdjęcie Testy przesiewowe górników w kopalni Ziemowit /Andrzej Grygiel /PAP



Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego 195 (z czego 190 KWK Zofiówka), opolskiego (14), wielkopolskiego (13), dolnośląskiego (13), małopolskiego (12), pomorskiego (3), lubelskiego (3), świętokrzyskiego (3) i podlaskiego (3).

Ofiary to (w nawiasie miejsce zgonu): 82-letnia kobieta (Łańcut), 80-letnia kobieta (Tychy), 93-letnia kobieta (Bielsko-Biała), 74-letni mężczyzna (Gliwice), 75-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta (obydwoje Poznań).



Jak informuje ministerstwo, "większość osób miała choroby współistniejące".

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca. Od tamtego czasu wirus pojawił się we wszystkich województwach.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

