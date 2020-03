Po godz. 14 rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Z uwagi na epidemię koronawirusa posłowie zgromadzeni są w kilku salach, a nie jak zwykle na sali plenarnej. Mają maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne. Dziś będą pracowali nad zmianą Regulaminu Sejmu, która pozwoli na zdalne głosowanie.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński w Sejmie /Jakub Kamiński /East News

Zmiany w regulaminie pracy Izby mają pozwolić na głosowanie zdalne, m.in. podczas piątkowego posiedzenia, które będzie dotyczyć rządowych projektów ustaw związanych z tzw. tarczą antykryzysową.



Kidawa-Błońska do PiS: Jesteście tchórzami

Jako pierwsza na mównicy sejmowej pojawiła się Małgorzata Kidawa-Błońska, która wystąpiła z wnioskiem formalnym o włączenie trzech projektów ustaw KO do porządku obrad.

- Mamy ustawy na które czekają ludzie, te ustawy są gotowe, możemy je zrobić tu i teraz (...). Wzywam rządzących, by nam nie przeszkadzali. Oskarżam rządzących, wprowadziliście chaos, jesteście tchórzami - mówiła Kidawa-Błońska.



Barbara Nowacka z KO zwróciła się do marszałek Sejmu o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Sejmu wyrażającej wdzięczność pracownikom służby zdrowia. - Chcemy podziękować bohaterom walki z koronawirusem - podkreśliła.



Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL zaapelował o jak najszybsze przyjęcie pakietu pomocowego dla pracowników i pracodawców.



- Dzisiaj procedujemy tylko nad zmianą regulaminu - oświadczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



- Po wprowadzeniu przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii konieczne jest stworzenie bezpiecznych warunków funkcjonowania parlamentu RP, Sejmu RP, ale także zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia pracowników Sejmu, a także uchronienie się przed sytuacją, gdy Sejm zbierze się w całości, a następnie posłowie rozjadą się do swoich okręgów i w razie gdyby nastąpiło przeniesienie tu wirusa, to mogą stać się rozsadnikami tego wirusa - powiedział szef klubu PiS, który przedstawił projekt zmiany w regulaminie Izby w związku z epidemią koronawirusa.



- Projekt regulaminu, który rekomenduje prezydium Sejmu umożliwia procedowanie zdalne wszystkim posłom, udział w głosowaniach, ale także udział w dyskusji, zgłaszanie wniosków formalnych i zdawanie pytań, umożliwia też procedowanie zdalne komisjom i podkomisjom - dodał.



Zdjęcie Borys Budka i Barbara Nowacka w Sejmie / Leszek Szymański /PAP



Na mównicy pojawił się lider PO Borys Budka. - Obecna większość chce, byśmy zajmowali się komfortem pracy parlamentarzystów. Przyjechaliśmy, bo miliony Polaków poszły do pracy. My nie uchylamy się od pracy. Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu, a nad pakietem antykryzysowym - powiedział.



Z kolei Krzysztof Gawkowski z Lewicy zaznaczył, że parlamentarzyści spotkali się w "w godzinie próby". "Raty kredytów mają być zatrzymane nawet na 6 miesięcy" - podkreślił. Zwracał też uwagę na sytuację w szpitalach.

- Odpowiedzmy sobie na pytanie, jak to się stało, że musimy spotkać się tutaj, żeby nowelizować w kryzysowej, epidemicznej sytuacji regulamin Sejmu? - pytał Krzysztof Bosak z Konfederacji. Jak zauważył, "nikt nie przewidział takiej okoliczności, nikt nie przygotował systemu technologicznego do obrad online".





Szumowski o zarzutach opozycji: Nie próbujemy nic zatajać, ani oszukiwać

- Padły tutaj bardzo dziwne słowa, że kłamiemy o liczbie testów, maseczek. Albo państwo nie słuchacie mediów, albo nie chcecie słuchać, albo wprowadzacie Polaków w błąd. (...) 100 tys. testów poszło do laboratoriów. Nie próbujemy nic zatajać, ani oszukiwać, takie uwagi są nie na miejscu dzisiaj - mówił w Sejmie minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do zarzutów opozycji.



- Szkoda, że nie doszliśmy do konsensusu, że tu jesteśmy. Mogliśmy to zrobić zdalnie - powiedział minister zdrowia w Sejmie.



- Będzie wzrastała liczba chorych i umierających. To, co możemy robić, to ograniczyć tę liczbę poprzez niechodzenie w miejsca, gdzie nie musimy chodzić - podkreślił.



- Myślę, że czas jest na to, żeby szybko przeprocedować wszystkie niezbędne akty prawne, które są potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali jako państwo i myślę, że dzięki temu, dzięki bardzo racjonalnej i odpowiedzialnej postawie będziemy mogli funkcjonować jako Polska, jako polski naród w kolejnych latach - mówił minister zdrowia.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski w Sejmie / Andrzej Iwańczuk / Reporter

Budka oskarża Witek

Borys Budka oskarżył marszałek Sejmu o "wprowadzanie Polaków z błąd". - Prosiliśmy i błagaliśmy o prace Sejmu (...). Nie ma zgody na to, żeby prawo było uchwalane w sposób urągający jakimkolwiek zasadom - oświadczył.



Barbara Nowacka z KO zarzuciła Witek brak odpowiedniego przygotowania głosowania zdalnego.



Sławomir Nitras (KO) domagał się sprawdzenia kworum.

W drugim czytaniu posłowie opozycji zgłosili kilkanaście poprawek do projektu zmian w regulaminie Sejmu.



Posłowie zgrupowani w kilku salach

Przed rozpoczęciem obrad dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował, że na sali plenarnej będzie znajdować się 41 posłów podzielonych proporcjonalnie na kluby i koła: PiS - 20 posłów, KO - 12, Lewica - 4, PSL - 3, Konfederacja - 1 oraz posłowie niezrzeszeni - 1.



Reszta posłów będzie ulokowana w 11 salach na terenie parlamentu, między innymi w budynku głównym i w budynku U. W każdej sali będzie maksymalnie do 50 osób,



Posłowie obecni na sali plenarnej będą mogli zabierać głos podczas debaty. "Takie jest ustalenie pomiędzy klubami. Jeśli ktoś wyrazi taką wolę i nie będzie chciał podchodzić do mównicy, będzie mógł zabierać głos z miejsca" - podkreślił Grzegrzółka.



Jak poinformował dyrektor CIS wszyscy posłowie będą głosować w sali plenarnej i innych salach przez podniesienie ręki. Sekretarze w danej sali będą zliczać wyniki.



Grzegrzółka podkreślił, że jest zapewniona łączność sali plenarnej z poszczególnymi salami.