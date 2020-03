Koronawirus w Polsce. Prezydent Raciborza i jego zastępcy objęci kwarantanną

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy oraz dwaj jego zastępcy zostali objęci kwarantanną domową, która potrwa co najmniej do 23 marca - poinformował we wtorek Urząd Miasta. Samorządowcy mieli kontakt z ministrem środowiska Michałem Wosiem, u którego potwierdzono koronawirusa.

Zdjęcie Na zdj. prezydent Raciborza Dariusz Polowy i prezydent Andrzej Duda /Fot. Dominik Gajda/REPORTER /Reporter

"Nieobecność prezydentów w urzędzie nie przerywa ciągłości ich pracy. Naczelnicy konsultują najważniejsze sprawy z prezydentami telefonicznie lub przez pocztę e-mail" - zapewniają służby prasowe magistratu.

Wspólna konferencja z ministrem środowiska

Reklama

Prezydent miasta i jego zastępcy - Michał Fita i Dominik Konieczny - uczestniczyli w konferencji prasowej, która odbyła się 9 marca w raciborskim urzędzie. W spotkaniu, dotyczącym reaktywacji linii kolejowej Racibórz-Głubczyce-Prudnik w ramach programu Kolej Plus, brał udział m.in. pochodzący z Raciborza minister Woś.

W konferencji uczestniczył wówczas także m.in. wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, który już w ub. tygodniu był przebadany na obecność koronawirusa, po tym, gdy okazało się, że brał udział w innej konferencji, na której była osoba zakażona. Wynik testu wiceministra był ujemny.

Urząd Miasta Racibórz jest obecnie zamknięty dla petentów. Wszystkie sprawy mieszkańców są przyjmowane drogą pisemną, telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

Sytuacja na Śląsku

Raciborski szpital - jako jedna z 19 wyznaczonych do tego placówek w Polsce - od poniedziałku jest przygotowany do przyjmowania wyłącznie pacjentów z koronawirusem. W szpitalu leczonych jest obecnie pięć osób, u których potwierdzono zakażenie.

W całym woj. śląskim zdiagnozowano dotąd 21 przypadków koronawirusa. Oprócz Raciborza, pacjenci przebywają w szpitalach w Cieszynie, Zawierciu, Chorzowie, Częstochowie i Tychach, a także w izolacji w warunkach domowych.

Badania ministrów

Minister środowiska Michał Woś poinformował w poniedziałek wieczorem, że po stwierdzeniu w niedzielę koronawirusa u pracownika Lasów Państwowych, z którym miał kontakt, poddał się kwarantannie i wykonał badanie. Test dał wynik pozytywny. "Czuję się dobrze. Dziękuję pracownikom służby zdrowia i wyrażam solidarność z wszystkimi chorymi" - oświadczył minister.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował we wtorek, że w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u ministra Wosia, wszyscy ministrowie obecni na ostatnim posiedzeniu rządu zostali poddani w poniedziałek testom. Wyniki powinny być znane jeszcze we wtorek.

W ostatnim posiedzeniu rządu nie brało udział dziewięciu jego członków, w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski.