"Żywności nie zabraknie, jest jej pod dostatkiem; wszystko, co jest potrzebne jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania" - zapewniał prezydent Andrzej Duda w piątek po wizycie w Banku Żywności w Ciechanowie (woj. mazowieckie). Jak dodał, na ten moment rząd nie rozważa wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Prezydent przypomniał, że osoby, które są w trudnej sytuacji z uwagi na objęcie ich kwarantanną i nie mogą zrobić same zakupów, będą wyszukiwane przez ośrodki pomocy społecznej, które będą taką pomoc dostarczać. Apelował także, aby wszyscy, którzy mają wiedzę o takich osobach, zgłaszali zapotrzebowanie do ośrodków pomocy społecznej.

Podkreślił, że magazyn w Ciechanowie jest pełen i gotowy do dostarczania żywności.

Prezydent uspokaja

"Chcę zapewnić, że żywności nie zabraknie, jest jej bardzo dużo, pod dostatkiem. Rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe i mamy to szczęście, to jest faktem, i dzisiaj to się pokazuje, że nie brakuje żadnych produktów. Wszystko, co jest potrzebne, jest w takiej ilości, żeby zapewnić możliwość nie tylko przetrwania, ale i normalnego funkcjonowania" - powiedział prezydent.

Duda o stanie wyjątkowym

Prezydent odniósł się także do kwestii ewentualnego wprowadzenia stanu wyjątkowego w Polsce.

"Słyszę plotkę o tym, że ma być wprowadzony stan wyjątkowy. Proszę państwa, nie ma takiego wniosku w tej chwili ze strony Rady Ministrów, nie ma takiego wniosku, nie jest to w ogóle na etapie rozważania w tym momencie" - oświadczył prezydent.

"Oczywiście, że sytuacja się zmienia i ona być może za kilka dni będzie już zupełnie inna. Ale dzisiaj nie ma w ogóle takiej dyskusji" - dodał.

Prezydent zwracał uwagę, że przyrost liczby zakażeń od czwartku do piątku jest mniejszy, niż się spodziewano. "Wczoraj wieczorem było ich 51, dzisiaj jest ponad 60, ale to jest dużo mniej, niż myślano, że będzie w tym okresie, więc bardzo proszę o zachowanie spokoju" - apelował dodając, że polskie władze robią wszystko, co możliwe, żeby zapanować nad sytuacją.