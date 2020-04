Kulminacyjny punkt epidemii koronawirusa w Polsce przypadnie w drugiej połowie kwietnia, a liczba ofiar śmiertelnych wyniesie dwa tysiące - prognozuje amerykański ośrodek badawczy The Institute for Health Metrics and Evaluation. Jego analizami posługuje się między innymi Biały Dom.

Zdjęcie Kobieta w masce ochronnej w Krakowie / Omar Marques /Getty Images

Według modelu statystycznego instytutu szczyt epidemii koronawirusa, mierzony największą liczbą ofiar śmiertelnych, przypadnie w Polsce na 24 kwietnia. Prognoza ta obarczona jest jednak dużym stopniem niepewności, co oznacza że punkt kulminacyjny może nastąpić nawet tydzień wcześniej albo kilka dni później. Przez maj liczba zgonów ma stopniowo spadać.

Według The Institute for Health Metrics and Evaluation w Polsce nie zabraknie dla pacjentów łóżek szpitalnych, miejsc na oddziałach intensywnej terapii, ani respiratorów.

Amerykańska prognoza mówi, że liczba ofiar śmiertelnych w Polsce wyniesie od 1200 do trzech tysięcy. Prognozowana średnia zgonów wynosi 1953.

Według instytutu w Europie epidemia koronawirusa spowoduje ponad 150 tysięcy ofiar śmiertelnych, najwięcej w Wielkiej Brytanii - 66 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych prognozowana liczba zgonów wynosi 81 tysięcy.

The Institute for Health Metrics and Evaluation jest jednostką badawczą Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle. Ośrodek specjalizuje się w statystykach zdrowotnych na świecie.

Model statystyczny epidemii koronawirusa, przygotowany przez instytut, jest wykorzystywany między innymi przez zespół antykryzysowy Białego Domu.