W sobotę 2 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 270 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 13 osób. Od początku pandemii w naszym kraju odnotowano 13 375 zakażeń i 664 zgony. Z najnowszych danych wynika, że liczba zakażeń na Śląsku już niemal zrównała się z największym ogniskiem koronawirusa - Mazowszem.

W najnowszym komunikacie MZ poinformowało o kolejnych 270 przypadkach zakażenia w naszym kraju. Dotyczą one: 66 osób z woj. śląskiego, 51 osób z woj. wielkopolskiego, 40 osób z woj. dolnośląskiego, 34 osób z woj. łódzkiego, 25 osób z Mazowsza, 21 osób z Małopolski, dziewięciu osób z woj. opolskiego, sześciu osób z Pomorza, pięciu osób z zachodniopomorskiego, czterech osób z kujawsko-pomorskiego, czterech osób z Podkarpacia, dwóch osób z lubelskiego, dwóch z podlaskiego i jednej osoby ze świętokrzyskiego.



Podano również informację o 13 ofiarach śmiertelnych. Są to: 89-latka z Warszawy, dwie kobiety z Gdańska (89 i 87 lat), 69-letnia kobieta z Bydgoszczy, 80-latka z Krakowa, cztery osoby z Poznania (84-latka i mężczyźni w wieku 74, 69 i 73 lata), 61-latek z Raciborza, 75-letni mężczyzna z Tychów, 86-latka z Łomży i 64-latek z Bolesławca.



"Wiekszość osób miała choroby współistniejące" - podało MZ.



Liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju wzrosła tym samym do 13 375 osób, z czego 664 osoby zmarły.