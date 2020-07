W czwartek 9 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 262 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych dziewięć osób. Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła do 36 951, a zgonów do 1 551. Wyzdrowiało 25 477 osób. Liczba przypadków aktywnych spadła do 9 923.

Nowe, potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą: 84 osób z woj. śląskiego, 50 osób z woj. mazowieckiego, 35 osób z woj. małopolskiego, 28 osób z woj. wielkopolskiego, 22 osób z woj. łódzkiego, siedmiu osób z woj. podkarpackiego, sześciu osób z woj. podlaskiego, sześciu osób z woj. opolskiego, pięciu osób z woj. dolnośląskiego, pięciu osób z woj. świętokrzyskiego, czterech osób z woj. lubelskiego, trzech osób z woj. lubuskiego, trzech osób z woj. warmińsko-mazurskiego, trzech osób z woj. kujawsko-pomorskiego i jednej osoby z woj. zachodniopomorskiego.



Zmarło też kolejnych dziewięć osób: 80-letni mężczyzna i 92-letnia kobieta w Zgierzu, 78-latka i 84-latek w Kędzierzynie-Koźlu, 72-letnia kobieta w Gliwicach, 76-letnia kobieta w Raciborzu, 91-latek i 72-latek w Warszawie oraz 87-latek w Krakowie.



Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.



Łącznie do tej pory potwierdzono 36 951 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, z czego 1 551 osób zmarło, a 25 477 wyzdrowiało.



Liczba przypadków aktywnych wynosi obecnie 9 923.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa obecnie 1 687 osób, a pod respiratorem pozostaje 65 chorych.



Kwarantanną objętych jest 85 955 osób, a pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 10 889 osób.



