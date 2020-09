Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek (17 września) o 837 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło 16 kolejnych osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 76 571, a zgonów do 2253. Wyzdrowiało 62 725 osób. To największa dobowa liczba zakażeń od 27 sierpnia.

837 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: mazowieckiego (168), pomorskiego (134), małopolskiego (124), wielkopolskiego (74), śląskiego (64), podkarpackiego (41), zachodniopomorskiego (41), łódzkiego (41), świętokrzyskiego (32), warmińsko-mazurskiego (29), dolnośląskiego (25), podlaskiego (23), opolskiego (19), kujawsko-pomorskiego (15), lubuskiego (4) i lubelskiego (3).

Zmarło też 16 kolejnych osób z powodu COVID-19: 81-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 68-letni mężczyzna i 51-letni mężczyzna w Krakowie, 76-letni mężczyzna, 66-letni mężczyzna i 72-letni mężczyzna w Zgierzu, 89-letnia kobieta w Bystrej, 58-letni mężczyzna w Tychach, 74-letnia kobieta we Wrocławiu (mieszkanka woj. śląskiego), 82-letnia kobieta w Łańcucie, 84-letni mężczyzna w Kielcach, 73-letni mężczyzna, 75-letni mężczyzna, 63-letnia kobieta i 86-letnia kobieta w Poznaniu.

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, większość z nich miała choroby współistniejące.

Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 76 571 przypadków zakażeń i 2253 zgony z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiało 62 725 osób. Liczba przypadków aktywnych: 11 593.

Najwięcej zakażeń od 27 sierpnia

To największa dobowa liczba zakażeń od 27 sierpnia, kiedy odnotowano 877 przypadków koronawirusa. Od tamtej pory liczba zakażeń w Polsce spadała, a w ostatnich dniach wynosiła nieco ponad 600 przypadków dziennie.



Według danych resortu zdrowia obecnie z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 1917 pacjentów. Do respiratorów podłączone są 84 osoby.

Wiceminister: Opanujemy epidemię w połowie przyszłego roku

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oświadczył w czwartek, że szczepionka przeciw COVID-19 powinna pojawić się pod koniec tego roku.



- Jeśli pojawi się szczepionka, to powinniśmy przerwać ten łańcuch i epidemii nie będzie. Tylko szczepionka może nam to zagwarantować. Jestem przekonany, że w pierwszej połowie przyszłego roku to wszystko będzie opanowane - wyraził nadzieję minister zdrowia .

940 tys. ofiar na całym świecie

Na całym świecie od początku pandemii odnotowano już 940 tys. ofiar śmiertelnych i niemal 30 mln zakażeń - wynika z danych naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.



Obecnie wirus najszybciej rozprzestrzenia się w Indiach, które jako drugi kraj na świecie po USA przekroczyły 5 mln zakażeń.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że szybko rośnie też liczba nowych zakażeń w Europie. Eksperci twierdzą, że to następstwo zbyt szybkiego otwarcia po pierwszej fali pandemii.