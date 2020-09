Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (22 września) o 711 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 18 osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 80 699, a zgonów do 2316. Wyzdrowiały 64 972 osoby.

Nowe przypadki dotyczą: 112 osób z woj. małopolskiego, 108 osób z woj. mazowieckiego, 83 osób z woj. pomorskiego, 72 osób z woj. śląskiego, 51 osób z woj. łódzkiego, 47 osób z woj. dolnośląskiego, 39 osób z woj. zachodniopomorskiego, 36 osób z woj. wielkopolskiego, 30 osób z woj. podkarpackiego, 28 osób z woj. opolskiego, 21 osób z woj. świętokrzyskiego, 21 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 21 osób z woj. podlaskiego, 21 osób z woj. lubelskiego, 13 osób z woj. kujawsko-pomorskiego i ośmiu osób z woj. lubuskiego.

Zmarło 18 zakażonych koronawirusem osób.

W Grudziądzu zmarło dwóch mężczyzn w wieku 94 i 65 lat, w Toruniu zmarła 84-latka, w Puławach 68-latek, w Kędzierzynie-Koźlu 78-latek, w Krakowie cztery osoby - dwie kobiety w wieku 79 i 76 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 77 i 48 lat. W Sanoku odnotowano śmierć 83-latki, w Łańcucie 85-latka i 73-latka, w Gdańsku 92-latki, w Raciborzu 56-latka i 58-latki, a w Poznaniu trzech osób - dwóch kobiet w wieku 83 i 65 lat, a także mężczyzny w wieku 73 lat.



"Jedna osoba nie miała chorób współistniejących" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Liczba zakażonych koronawirusem w kraju wzrosła do 80 699. Do tej pory zmarło 2316 osób.

Ile osób z szpitalach?

W szpitalach przebywają 1993 osoby, pod respiratorem jest 85 chorych.

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 11 849 osób, a kwarantanną - 115 789 osób.

Liczba testów

Ostatniej doby, jak podał resort zdrowia, wykonano ponad 22,5 tys. testów na obecność koronawirusa.

Ogółem przebadano dotąd 3 155 718 próbek pobranych od 3 027 118 osób.

Początek epidemii w Polsce

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca 2020.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

