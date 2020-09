Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (29 września) o 1326 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. Resort przekazał też, że z powodu COVID-19 zmarło 36 kolejnych osób. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 89 962, a zgonów do 2483. Wyzdrowiało 68 955 osób.

1326 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: małopolskiego (167), mazowieckiego (151), pomorskiego (127), śląskiego (124), kujawsko-pomorskiego (120), podkarpackiego (115), łódzkiego (92), wielkopolskiego (81), dolnośląskiego (64), zachodniopomorskiego (58), podlaskiego (57), warmińsko-mazurskiego (50), świętokrzyskiego (39), opolskiego (36), lubelskiego (29), lubuskiego (16).

Z powodu COVID-19 zmarło 36 kolejnych osób. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, 30 z nich miało choroby współistniejące.



Ofiary śmiertelne COVID-19 to: 83-letnia kobieta, 89-letni mężczyzna i 83-letni mężczyzna w Poznaniu, 73-letni mężczyzna i 74-letni mężczyzna w Raciborzu, 65-letni mężczyzna w Chorzowie, 68-letni mężczyzna w Kędzierzynie-Koźlu, 63-letnia kobieta w Ostródzie, 78-letni kobieta w Grudziądzu (mieszkanka woj. warmińsko-mazurskiego), 71-letni mężczyzna w Koninie, 60-letni mężczyzna w Bełchatowie, 91-letni mężczyzna w Łodzi, 82-kobieta w Częstochowie, 43-letni mężczyzna w Zawierciu, 80-letni mężczyzna w Kędzierzynie-Koźlu (mieszkaniec woj. śląskiego), 95-letnia kobieta w Lublinie, 52-letni mężczyzna w Jaśle, 87-letnia kobieta w Sanoku, 60-letnia kobieta w Dębicy, 68-letni mężczyzna w Żarach, 73-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna w Białymstoku, 68-letnia kobieta w Szczecinie, 79-letni mężczyzna w Grudziądzu, 64-letni mężczyzna w Nowym Sączu, 87-letnia kobieta w Myślenicach, 82-letni mężczyzna w Krakowie, 86-letni mężczyzna w Pucku, 88-letnia kobieta w Nowym Dworze Gdańskim, 74-letnia kobieta w Elblągu, 85-letnia kobieta w Grudziądzu (mieszkanka woj. pomorskiego), 81-letnia kobieta w Stężycy, 66-letni mężczyzna i 74-letni mężczyzna w Gdańsku, 88-letni mężczyzna w Czerwonej Górze i 84-letni mężczyzna we Wrocławiu.



Dotychczas najtragiczniejszym dniem pod względem zgonów był 24 kwietnia. Wtedy resort przekazał informację o 40 ofiarach śmiertelnych.

Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 89 962 przypadki zakażeń i 2483 zgony z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiało 68 955 osób. Liczba przypadków aktywnych wynosi obecnie 18 524.

Ile osób przebywa w szpitalach?

Według danych resortu zdrowia w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem przebywa obecnie 2399 osób. 141 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 134 588 osób, a 14 660 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 23,1 tys. testów na koronawirusa. W poniedziałek resort informował o wykonaniu 13,4 tys. testów i 1306 przypadkach zakażeń, w niedzielę - o 18,8 tys. testach i 1350 przypadkach, a w sobotę o ponad 23,2 tys. testach i 1584 przypadkach.

Koronawirus na świecie

Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie przekroczyła już milion osób . Tyle zgonów odnotowano w ciągu 10 miesięcy trwania pandemii. Pierwszą ofiarę śmiertelną COVID-19 odnotowano 9 stycznia w chińskim Wuhanie, a poza Chinami - 1 lutego na Filipinach. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia wykryto 4 marca.



Koronawirusem zakaziło się dotąd 33,5 mln osób na całym świecie.



Wiosną wirus najdotkliwiej zaatakował Europę, w tym Włochy i Hiszpanię. W kolejnych miesiącach patogen najszybciej rozprzestrzeniał się w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, a obecnie najszybszy wzrost zachorowań odnotowuje się w Indiach.

Przez Europę przechodzi obecnie druga fala zakażeń. Naukowcy uważają, że obecnie mutacje są już jednak mniej groźne, bo liczba nowych ofiar śmiertelnych jest proporcjonalnie mniejsza niż wiosną.



