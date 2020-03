"Rekomendujemy biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej m.in. osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem" - ogłoszono w najnowszym komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Zdjęcie KEP reaguje w związku z koronawirusem /MONKPRESS/East News /East News

Rada Stała KEP poinformowała, że "mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia" rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca niektórym grupom wiernych. Wskazano, że dotyczy to osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać także osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Reklama

"Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe" - podkreślono w komunikacie.

Znak pokoju, oddawanie czci relikwiom

W komunikacie wskazano, że kapłani i nadzwyczajni szafarze komunii świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny. KEP zachęca do przyjmowania komunii na rękę. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.

Zgodnie z zaleceniami Rady Stałej KEP cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Wierni powinni także powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.

W komunikacie zalecono również nałożenie folii ochronnych na kratki konfesjonałów oraz rezygnację z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Zawieszone pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę

W komunikacie Rady Stałej KEP poinformowano, że do 29 marca br. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania zostają przeniesione na terminy późniejsze.

Do tego samego dnia zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. "Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu" - dodaje Rada Stała KEP.

Natomiast sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań "pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów".

Komunikat KEP dostępny jest TUTAJ.