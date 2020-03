Koronawirus w Polsce. Relacja na żywo

W Polsce potwierdzono już 25 przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe potwierdzone wyniki dotyczą: młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego (Warszawa) oraz dwóch kobiet w sile wieku z woj. podkarpackiego (Łańcut) i woj. lubelskiego (Lublin). 1055 osób jest objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Kontrola sanitarna autokarów wjeżdżających do Polski / Andrzej Grygiel /PAP

Jest drugi przypadek koronaworusa na terenie województwa lubelskiego. Kobieta zgłosiła się do szpitala w Janowie Lubelskim, w momencie, gdy doszło do znacznego pogorszenia stanu zdrowia i ujawnienia, że mogła mieć kontakt z osobą zarażoną, została przewieziona do szpitala w Lublinie - poinformował wojewoda lubelski.





11 osób zostało poddanych kwarantannie po śmierci obywatela Niemiec w Bochlinie w powiecie świeckim (Kujawsko-Pomorskie) - poinformował rzecznik wojewody Adrian Mól. Wszystko wskazuje najprawdopodobniej na grypę, ale żeby nie generować paniki, pobrano próbki na obecność koronawirusa.



Rządowy zespół zarządzania kryzysowego będzie w środę dyskutował m.in. kwestię zamykania szkół w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Warianty są dwa: zamykanie stopniowe, strefowe lub na terenie całego kraju - powiedział przed spotkaniem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.



Poczta Polska rozpoczyna dostarczanie ulotek informacyjnych na temat koronawirusa. Mają trafić do 15 mln gospodarstw domowych w całym kraju.



Kilka uczelni w Polsce zawiesiło zajęcia. Wśród nich są m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki czy Uniwersytet Wrocławski.



Po posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego, na godz. 10 zaplanowana jest wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg oraz ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego.



Rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły poinformowała, że autokar relacji Berlin-Warszawa zatrzymano około godz. 16.30 we wtorek.

Na przejściu granicznym w Świecku (Lubuskie) zatrzymano autokar z Niemiec, bo jeden z pasażerów miał gorączkę. Przewieziono go do szpitala celem wykluczenia zakażenia koronawirusem, a jego współpasażerów zatrzymano w kwarantannie w namiotach strażackich. Po otrzymaniu negatywnego wyniku badań chorego autokar wrócił na trasę.



Nie zmienia się stan trzech pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna.



W tej chwili mamy w Polsce 25 osób zakażonych koronawirusem. Nowe potwierdzone wyniku dotyczą: młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego (Warszawa), kobiety z woj. podkarpackiego (Łańcut) w sile wieku oraz kobiety z woj. lubelskiego (Lublin) także w sile wieku.

Ministerstwo zdrowia poinformowało o trzech nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.



Na razie nie zapadła decyzja o zamknięciu szkół w całym kraju, lekcje zostały odwołane - decyzją władz samorządowych - w kilkunastu miejscach, między innymi w Poznaniu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał w rozmowie z radiową Jedynką, że taka decyzja może zostać wypracowana na rządowym sztabie kryzysowym.



Zdjęcie Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia 10 bm. z ZOL SPZOZ w Poznaniu, na którym przebywa będąca w ciężkim stanie pacjentka zakażona koronawirusem / Jakub Kaczmarzyk / PAP

Na godz. 11.30 zaplanowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami w związku z koronawirusem. Zostało na nie zaproszonych 20 prezydentów największych miast.





O godz. 9 odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, na którym mają zapaść kolejne decyzje związane z koronawirusem.