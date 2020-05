Koronawirus w Polsce. RMF: 18 maja kolejne luzowanie obostrzeń

Do tramwajów i autobusów wejdzie 2-3 razy więcej pasażerów niż dziś – ustalili dziennikarze RMF FM. Otwarte zostaną też zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz bary, kawiarnie i restauracje. W środę 13 maja na konferencji prasowej premier ma ogłosić kolejny etap luzowania ograniczeń, który zacznie obowiązywać od poniedziałku 18 maja - informuje stacja.

Co dokładnie się zmieni? Zacznijmy od komunikacji miejskiej, bo to nowość. Dziś jest tak, że w tramwajach, autobusach i metrze obowiązuje limit pasażerów: wynosi on połowę miejsc siedzących. Od poniedziałku 18 maja zasada ma być nowa: 30 procent wszystkich miejsc - siedzących i stojących.

Policzmy na przykładzie typowego dużego przegubowego autobusu miejskiego. Załóżmy, że ma (podobnie jak najpopularniejszy w Warszawie Urbino 18) 50 miejsc siedzących i 130 stojących. Dziś do takiego autobusu wejdzie 25 osób. Od poniedziałku wejdą 54 osoby. A więc dwa razy więcej.

Jakie zmiany poza komunikacją? W środę rząd ma ogłosić otwarcie od poniedziałku barów, restauracji i kawiarni, ale tylko w części ogródkowej i tylko z obsługą kelnerską.

Do tego otwarte mają zostać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

