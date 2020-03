Znaczące ograniczenie liczby osób, które będą mogły przebywać w sklepach i możliwość wyjścia z domu tylko pojedynczo - to niektóre z nowych obostrzeń, jakie w ramach walki z epidemią ogłosi dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. O szczegółach informuje dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Zdjęcie Premier Morawiecki ma dziś ogłosić nowe ograniczenia w związku z epidemią /Anna Golaszewska /East News

Jak wynika z ustaleń reportera RMF FM, w sklepie będzie mogło przebywać w danym momencie trzy razy więcej ludzi, niż jest w nim kas. Oznacza to, że jeśli w supermarkecie jest 20 kas, to zakupy będzie mogło robić w danej chwili maksymalnie 60 osób. A jeśli w osiedlowym sklepie jest jedna kasa, to będzie w nim mogło przebywać równocześnie tylko trzech klientów.

Reklama

Dodatkowo w sklepach wprowadzone zostaną godziny dla seniorów: będą to dwie godziny około południa, kiedy do placówek wpuszczane będą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Zgodnie z innym bardzo ważnym obostrzeniem, z domów będziemy mogli wychodzić wyłącznie pojedynczo. Nawet, jeśli np. będziemy szli ulicą z członkami naszej rodziny - będziemy musieli zachować dwumetrowy odstęp. Regulacja ta nie dotyczy oczywiście rodziców z małym, niesamodzielnym dzieckiem czy opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dotąd - zgodnie z restrykcjami obowiązującymi od środy 25 marca - mogliśmy przemieszczać się dwójkami, a obostrzenie to nie dotyczyło członków rodzin.



Nowe restrykcje mają obowiązywać od północy.

Patryk Michalski

Opracowanie: Edyta Bieńczak