Premier Mateusz Morawiecki ogłosił czwarty etap znoszenia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Od soboty, 30 maja, nie trzeba będzie nosić maseczek na świeżym powietrzu. Otwarte zostaną kina, teatry, place zabaw, będzie można już uczestniczyć we mszach w kościołach. Dozwolone będzie także organizowanie wesel na 150 osób.

Zdjęcie Park w Legnicy /PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRESS GRUPA /East News

- Zapanowaliśmy nad epidemią dużo sprawniej niż najbogatsze kraje świata - stwierdził Mateusz Morawiecki podczas konferencji w KPRM. W związku z tym, jak wyjaśnił, rząd przechodzi do czwartego etapu odmrażania gospodarki.

- Od soboty, 30 maja, sporo się zmieni - zapowiedział premier.

Morawiecki oświadczył, że zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, o ile zachowany będzie dwumetrowy dystans do najbliższej osoby.

Natomiast osoby noszące maski nie będą musiały zachowywać dwumetrowych odstępów - wynika z informacji przekazanych przez kancelarię premiera:



W sklepach, restauracjach, kawiarniach czy barach od 30 maja nie będą już obowiązywały limity osób - poinformował premier. Obowiązkowe będzie jednak noszenie masek przed zajęciem miejsca przy stoliku oraz dwumetrowe odstępy.

Ponadto rząd odblokowuje zgromadzenia publiczne do 150 osób.

Od 30 maja brak będzie także limitu wiernych w kościołach. Zatem niedzielne msze święte wracają w formie sprzed epidemii - już od najbliższego weekendu.

Kina, teatry, opery, filharmonie czy cyrki zostaną otwarte 6 czerwca. Podobnie jak siłownie, baseny, place zabaw, parki rozrywki, solaria, salony masażu czy kluby fitness. Będą jednak obowiązywać szczególne wymogi sanitarne.

Uwaga - dyskoteki i kluby pozostaną zamknięte. - Wiemy z doświadczeń z innych krajów, że to są bardzo często ogniska nowych zakażeń - wskazał szef rządu.

Od 6 czerwca będzie można organizować wesela i uroczystości rodzinne do 150 gości. Weselnicy nie będą musieli nosić masek.



- Wierzę, że czerwiec i lipiec to będą miesiące powrotu do normalności gospodarczej. W nową rzeczywistość wchodzimy z nadzieją. Ale walka z koronawirusem wciąż trwa - podkreślił Mateusz Morawiecki.

- Przywracamy wszystkie działy gospodarki narodowej, ale z zachowaniem dyscypliny epidemicznej - zaznaczył szef rządu.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki podczas środowej (27 maja) konferencji w KPRM / Paweł Krawczyk / INTERIA.PL

Obecny na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że "ogromna większość Polski w tej chwili już ma tendencję spadkową w przebiegu epidemii".

- Jeszcze trzy województwa tego nie osiągnęły. To jest oczywiście województwo śląskie, łódzkie i wielkopolskie, natomiast większość zachorowań dotyczy bardzo dużych ognisk, o których państwo słyszeliście, ognisk w kopalniach, ognisk w fabryce mebli - mówił.

Szumowski zaznaczył, że do zakażeń na ulicy w Polsce dochodzi już bardzo rzadko.

- Dzięki temu możemy te ograniczenia, choćby dotyczące maseczek na zewnątrz, zaproponować - zaznaczył szef resortu zdrowia.



- 80 proc. łóżek ["zakaźnych"] jest wolne, 90 proc. respiratorów jest wolne. To oznacza, że możemy luzować ograniczenia - mówił Szumowski.

Zdjęcie Targ w małopolskim Sędziszowie w czasie epidemii / Beata Zawrzel/NurPhoto / Getty Images

