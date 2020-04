"W Ministerstwie Zdrowia toczą się prace legislacyjne, by osoby, najprawdopodobniej w 12. dobie kwarantanny, mogły przyjechać własnym autem na "drive thru", gdzie będzie pobrany wymaz do badania" - powiedział w poniedziałek 27 kwietnia rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Zdjęcie Test na koronawirusa, zdj. ilustracyjne /Carlo Bressan/Anadolu Agency /Getty Images

Rzecznik poinformował na konferencji prasowej, że resort planuje robić tzw. "drive thru kwarantannowe".

"Będzie zmiana legislacyjna, żeby takie osoby najprawdopodobniej w 12. dobie mogły wyjechać własnym samochodem na takie drive thru, gdzie będzie pobrany wymaz do badania i do 14. doby będzie wynik" - wyjaśnił rzecznik.

Zaznaczył, że jeśli pacjent nie będzie miał własnego transportu, "taka wymazówka do niego dojedzie". "Chodzi o to, żeby osoby kończące kwarantannę miały 100 proc. pewność, że są zdrowe" - dodał Andrusiewicz.

"Toczą się w Ministerstwie Zdrowia prace, by te wymazówki obsługiwał zespół kurierski. Szczegóły są opracowywane, jakie służby dodatkowo wejdą do czynności w związku z pobieraniem wymazówek" - poinformował rzecznik.

Podkreślił, że resort chce, by "wymazówki docierały częściej do osób ze wskazaniem, na kwarantannie". "Stąd starania, żeby zaangażować większa liczbę służb. Nie tylko medycznych" - dodał.

"Liczymy, że na przełomie tego i przyszłego tygodnia ta zmiana legislacyjna będzie i te drive thru będzie funkcjonować na szeroką skalę" - zapowiedział rzecznik MZ.