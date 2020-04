Koronawirus w Polsce. Rzecznik MZ: Są wskazania dotyczące badania personelu

"Chcielibyśmy, żeby było przeprowadzanych więcej badań na obecność koronawirusa, we wtorek (28 kwietnia) minister zdrowia wysłał dyrektorom szpitali wskazania, by testować personel medyczny w każdym przypadku, kiedy wystąpią objawy lub gdy był kontakt lub tylko podejrzenie kontaktu z osobą zakażoną" - poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Podczas konferencji prasowej Andrusiewicz mówił, że w Polsce jest ponad milion kupionych testów na obecność koronawirusa i można z nich korzystać.

Na pytanie, dlaczego potencjał laboratoriów wykonywania 25 tys. testów na dobę nie jest wykorzystywany i czy nie lepiej, by także lekarz pierwszego kontaktu mógł pobierać wymazy, Andrusiewicz odpowiedział, że resort nie chce, by pacjenci podejrzewający u siebie zakażenie kierowali się do POZ.

"Jeżeli podczas teleporad lekarz widzi wskazanie do przeprowadzenia testu, może tę osobę skierować do szpitala bądź wskazać stację sanitarno-epidemiologiczną. Nie sądzę więc, żeby bariera do przeprowadzania większej liczby testów była w postaci niemożności kierowania przez POZ" - stwierdził.

Kilka ognisk

Odnosząc się do porannych danych na temat nowych zakażeń, Andrusiewicz wskazał, że na ich liczbę rzutuje kilka ognisk choroby.

"Mamy na Śląsku trzy kopalnie, w których są zakażenia od dwóch dni, m.in. kopalnia w Jankowicach. Są to też domy pomocy społecznej na Pomorzu i w woj. kujawsko-pomorskim, także prywatny dom seniora w Wałbrzychu" - poinformował.

"Gdybyśmy odjęli te ogniska, to liczba transmisji nie byłaby wysoka. Na dziś wskaźnik zakażenia jest w okolicach 1,11, czyli jedna osoba jest dzisiaj w stanie zarażać niewiele ponad jedną osobę. Chcielibyśmy zejść do wskaźnika poniżej 1" - zaznaczył.

Dzieci w maseczkach? "Poczekajmy na wytyczne GIS"

Zapytany, na jakich zasadach będą otwierane żłobki i przedszkola, odpowiedział, że wytyczne zostaną przygotowane przed otwarciem tych placówek tak, żeby ograniczyć w nich możliwości zarażenia i żeby transmisja wirusa nie przeniosła się na domy rodzinne.

Na pytanie, czy dzieci będą musiały chodzić w maseczkach, odpowiedział: poczekajmy na wytyczne GIS.

W środę 29 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Każdorazowo decyzje w sprawie konkretnych placówek mają podejmować ich organy założycielskie.

