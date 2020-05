Resort zdrowia poinformował w sobotę o 241 nowych zakażeniach koronawirusem, w tym 165 na Śląsku i o śmierci kolejnych 8 osób. Dotąd w Polsce potwierdzono 18 257 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 915 osób, a 7175 wyzdrowiało.

Zdjęcie Testy przesiewowe górników na obecność koronawirusa przed kopalnią KWK Murcki-Staszic /LUKASZ KALINOWSKI /East News

Ministerstwo Zdrowia w sobotę rano poinformowało o wykryciu najpierw 168 zakażeń, w tym 138 na Śląsku, i o pięciu zgonach. Po południu zaś o kolejnych 73 przypadkach, w tym 27 ze Śląska, i o śmierci kolejnych trzech osób.



Najmłodsza osoba, która zmarła w sobotę, to 67-letni mężczyzna z Krakowa, najstarsza to 92-letni mężczyzna ze Zgierza. Przypadki śmiertelne zanotowano tego dnia również w Tychach, Kędzierzynie-Koźlu, Wolicy i Warszawie.

Najmniej nowych przypadków w tym tygodniu

Reklama

Podana w sobotę liczba nowych przypadków jest najniższa od początku mijającego tygodnia. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano we wtorek - 556, z których 492 wykryto na Śląsku. W pozostałych dniach było to odpowiednio: poniedziałek - 330 (213 na Śląsku); środa - 322 (167 na Śląsku); czwartek - 411 (302 na Śląsku); piątek - 401 (293 na Śląsku). Pod względem zgonów najwięcej przypadków zanotowano w tym czasie we wtorek, bo 28, a najmniej w sobotę - 8.

Spadek liczby przypadków aktywnych

W porównaniu z piątkiem (15 maja) zmalała liczba przypadków aktywnych - o 24. 15 maja odnotowano ich 10 191. Natomiast dziś liczba ta wynosi 10 167.

Najwięcej zakażeń potwierdzono do tej pory w woj. śląskim - 5159 osób, z ktorych 175 zmarło. Następnie w woj. mazowieckim zanotowano 2949 zakażeń i 231 zgonów, a w woj. dolnośląskim - 2160 zakażeń i 89 zgonów. Najmniej przypadków odnotowano do tej pory w woj. lubuskim - 92 zakażenia, żadnego zgonu, w woj. warmińsko-mazurskim - 170 zakażeń i jeden zgon i w woj. świętokrzyskim - 341 zakażeń i 17 zgonów.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że w kierunku koronawirusa od początku epidemii przebadano 601 tys. 394 próbek (549 tys. 792 osoby). Ostatniej doby wykonano ponad 25,1 tys. testów diagnostycznych.