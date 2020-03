Koronawirus w Polsce. Specjalne procedury Służby Więziennej

We wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce wprowadzono w czwartek profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim wchodzącym na ich teren. Dotyczy to m.in. odwiedzających osadzonych - poinformowała ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik Służby Więziennej.

Jak zaznaczyła, "od dnia 12 marca we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych dokonywany jest profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych". Podała jednocześnie, iż w przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni Celsjusza podejmowana jest decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki penitencjarnej.

"Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych, m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności, pozostały w domach" - podkreśliła ppłk Krakowska. Dodała, iż Służba Więzienna "stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili i bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone w każdej jednostce penitencjarnej w kraju obostrzenia lub całkowity zakaz widzeń". "W sytuacji zagrożenia możliwe jest wstrzymane przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, zatrudnienia zewnętrznego, zajęć o charakterze zbiorowym, odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych" - wyjaśniła rzecznik Służby Więziennej.

Wspomniała przy tym, iż wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zostali zobligowani do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacjami w zakresie profilaktyki, przebiegu i zaleceń postępowania z osobami, u których podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie koronawirusem. "Zakłady karne i areszty śledcze zostały zaopatrzone w zapas wirusobójczych płynów dezynfekcyjnych, środków higienicznych i medycznych, w tym maseczek ochronnych. Zapewnione jest także odpowiednie zaplecze sanitarne" - podkreśliła ppłk Krakowska.

Dodała, iż opracowano również kryteria kwalifikacji osadzonych, wobec których istnieje zagrożenie zakażenia koronawirusem. "Wytyczne te są dostosowane do konkretnych zakładów karnych i aresztów śledczych z uwzględnieniem zaleceń Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Jednostki pozostają z nimi w stałym kontakcie" - zaznaczyła rzecznik Służby Więziennej. Uściśliła, że wytyczne dotyczą osób zgłaszających się lub doprowadzanych do jednostek penitencjarnych, które spełniają kryteria kliniczne - mają objawy choroby lub kryteria epidemiologiczne - podróżowały lub przebywały w regionie, w którym podejrzewa się występowanie koronawirusa, miały kontakt z osobami, u których stwierdzono zakażenie lub przebywały w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono zakażonych pacjentów. "Sanepid jest informowany o każdym takim przypadku" - oświadczyła ppłk Krakowska.

Jak zapewniła, "polska Służba Więzienna na bieżąco dostosowuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a także stale analizuje decyzje władz więziennictwa w krajach europejskich związane z zagrożeniem koronawirusem". Rzecznik Służby Więziennej wspomniała przy tym, że całkowity zakaz wizyt w więzieniach wprowadzono na Słowacji, Litwie, we Włoszech, w Portugalii, w hiszpańskich regionach Madryt, Alava i La Rioja oraz w niemieckim landzie Nadrenia Północna Westfalia. Dodała, iż np. w Czechach, Estonii i Austrii nie wolno wchodzić na teren zakładów karnych osobom z podwyższoną temperaturą, a w Irlandii odwiedzający są dodatkowo badani przez lekarza; w Szwajcarii i Austrii widzenia odbywają się bez bezpośredniego kontaktu - w pomieszczeniach oddzielonych szybą, natomiast w kilku niemieckich landach zalecono ograniczenie widzeń z bliskimi do ustawowego minimum - jednej godziny na miesiąc.