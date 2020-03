Koronawirus w Polsce. Specjalne przesłanie arcybiskupa Wiktora Skworca

"Od tej niedzieli obowiązują szczególne regulacje dotyczące naszego życia społecznego, także naszego życia religijnego. chcemy się do nich dostosować, bo one ostatecznie służą naszemu wspólnemu dobru" - powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Zdjęcie Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc /Tomasz Kawka /East News

W specjalnym przesłaniu wideo do wiernych, zamieszczonym w niedzielę m.in. na stronach archidiecezji katowickiej, arcybiskup wezwał też do szczególnej dbałości o wspólnotę rodzinną, a także do zaangażowania na rzecz wszystkich potrzebujących, m.in. pamięci o osobach starszych w sąsiedztwie czy otoczeniu.

"Od tej niedzieli obowiązują szczególne regulacje dotyczące naszego życia społecznego, także naszego życia religijnego. Chcemy się do nich dostosować, bo one ostatecznie służą naszemu wspólnemu dobru - wspólnemu naszych bliźnich, nas samych, dzieci młodzieży" - powiedział w przesłaniu metropolita katowicki.

"Budujmy duchową wspólnotę"

"Pozdrawiam was w waszych domach, pozdrawiam osoby starsze, rodziny, dzieci, młodzież i życzę wam pięknej, rodzinnej, wspólnotowo przeżytej niedzieli. I chociaż nie pójdziemy dzisiaj do kościoła, to przecież w przestrzeni duchowej jest z nami Pan nasz, Jezus Chrystus. Możemy uczestniczyć we mszy świętej we wspólnotach rodzinnych, wspólnie słuchać bożego słowa, przyjąć duchową komunię, ale także wspólnie budować tę wspólnotę miłości, którą jest rodzina" - wskazał abp Skworc.

"Z tej wspólnoty miłości, której uczymy się w rodzinie, chcemy wynieść nasze zaangażowanie na rzecz wszystkich potrzebujących. Pamiętamy o osobach starszych, może w sąsiedztwie potrzebujących naszej pomocy, naszego wsparcia - i chcemy im taką pomoc okazać" - oświadczył.

Zaprosił też wiernych do wspólnej, rodzinnej modlitwy - codziennie o godz. 20.30. Zapewnił o swojej duchowej bliskości i wskazał, że wierni mogą liczyć na swoich duszpasterzy w parafiach.

"W tym trudnym czasie, czasie trudnego doświadczenia, (...) możecie z nimi utrzymywać kontakt dzięki łączności internetowej czy telefonicznej. Oni są do waszej dyspozycji, oni chcą wam pomóc. Chcą wam służyć bożym słowem, duchowym wsparciem. Wszyscy tego wsparcia dzisiaj potrzebujemy" - ocenił hierarcha.

"Budujmy tę duchową wspólnotę, którą jest kościół, z Jezusem Chrystusem, który jest w środku tej wspólnoty (...) Trwajmy w tej wspólnocie" - zaapelował w niedzielę abp Skworc, błogosławiąc wysiłek jej budowania i trwania.

Zdjęcie Dzisiaj w wielu kościołach ławki są puste; powodem zagrożenie koronawirusem / Arkadiusz Lawrywianiec / Agencja FORUM

Zarządzenie metropolity

Dzień wcześniej abp Skworc wydał zarządzenie z przypomnieniem o dyspensie od udziału w niedzielnej mszy i zaleceniem korzystania z transmisji mszy i nabożeństw. Jednej z takich transmitowanych mszy przewodniczył w niedzielę o godz. 10.30 w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla biskup pomocniczy i wikariusz generalny archidiecezji katowickiej Grzegorz Olszowski.

Wśród intencji mszy bp Olszowski wymienił związane z aktualną sytuacją epidemiczną.

"Módlmy się za ustanie epidemii, prośmy za chorych, cierpiących, za ofiary śmiertelne tej tragicznej epidemii" - wezwał wiernych biskup.