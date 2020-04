"U 74 żołnierzy i 36 pracowników wojska stwierdzono koronawirusa" - poinformował we wtorek, 14 kwietnia, minister obrony Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie Punkt kontroli sanitarnej na polskiej granicy, zdj. ilustracyjne /Robert Stachnik /Reporter

"Wyzdrowiało sześciu żołnierzy i dwóch pracowników resortu obrony" - dodał minister, który we wtorek podsumował dotychczasowe zaangażowanie MON w zwalczanie epidemii koronawirusa.

Dziewięć tysięcy żołnierzy pełniło służbę w święta

Reklama

"Dziewięć tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego pełniło służbę każdego dnia w okresie świat wielkanocnych. To był bezpieczny czas, wojsko zapewniło wsparcie należne zarówno Straży Granicznej jak i polskiej policji" - powiedział Błaszczak. Przedstawił działania prowadzone w ramach dwóch operacji - uszczelnienia granic i wzmocnienia Straży Granicznej, za co odpowiada dowódca operacyjny gen. broni Tomasz Piotrowski, oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnątrz kraju, za którą jest odpowiedzialny dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Minister przypomniał, że wojsko patroluje ulice wspólnie z policją, wojska operacyjne wspólnie z WOT transportują także wyposażenie medyczne z lotnisk do magazynów i dalej do szpitali, żołnierze transportują także żywność, a WOT prowadzą infolinię z pomocą psychologiczna dla osób źle znoszących izolację, a z takiej pomocy skorzystało ponad dwa tys. osób.

"Pod opieką WOT pozostaje ponad 1100 kombatantów, żołnierze WOT docierali nawet do najmniejszych miejscowości, do ludzi starszych którzy mieszkają gdzieś na uboczu wsi, do każdego, kto potrzebował pomocy" - podkreślił szef MON.

"Te obowiązki przejęło wojsko"

"Ta pomoc to obowiązek przede wszystkim samorządu terytorialnego, tu, niestety, nie było tak, jakbyśmy się spodziewali. Te obowiązki przejęło wojsko. Dyżurowało tylko 3,5 proc. gmin i co ósmy powiat. To zdecydowanie zbyt mało, ale żołnierze WOT zapewnili bezpieczeństwo, wypełnili te potrzeby" - mówił Błaszczak.

Dodał, że podczas świąt testy na koronawirusa wykonywało siedem laboratoriów obsługiwanych przez wojska chemiczne, w tym pięć stacjonarnych i dwa mobilne. W transporcie materiałów medycznych uczestniczą również wojska lotnicze. Przypomniał też zaangażowanie podchorążych w działania przeciw epidemii.

"Z badań opinii publicznej wynika, że 83 proc. Polaków ufa żołnierzom Wojska Polskiego. To bardzo dobry rezultat, on oddaje zaangażowanie żołnierzy WP w wypełnianie ich obowiązków" - zaznaczył minister. Zwrócił uwagę, że 82 proc. ankietowanych poparło wspólne patrole wojska i policji, których celem jest m. in. sprawdzanie, czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej reguł.

Podkreślił też znaczenie "bardzo restrykcyjnych zasady funkcjonowania WP w tym okresie", które pozwalają wojsku sprawnie funkcjonować. "Wojsko Polskie nie miało świąt" - dodał Błaszczak.

Współpraca z SG

Gen. Piotrowski podkreślił, że coraz lepiej układa się współdziałanie wojsk operacyjnych z SG przy zapewnieniu szczelności granicy i kontroli jej przekraczania, a wsparcie układu pozamilitarnego to przede wszystkim logistyka, tym transport i zapewnienie kontenerów mieszkalnych, oraz badania.

Dowódca WOT przypomniał, że podległy mu rodzaj sił zbrojnych przy wsparciu wojsk operacyjnych prowadzi akcje "Odporna wiosna" - "działania ukierunkowane na wsparcie podmiotów leczniczych i sanitarnych, wsparcie działań policji w kontroli kwarantanny, wsparcie samorządów w opiece nad osamotnionymi, niepełnosprawnymi, kombatantami, wsparcie Agencji Rezerw Materiałowych".

Gen. Kukuła poinformował, że od 6 do 13 kwietnia WOT udzieliły pomocy 14 720 osobom potrzebującym. Dodał, że ok. 2,5 tys. żołnierzy, w tym 500 żandarmów, codziennie wspierało policję, blisko 600 żołnierzy wspierało ok. 200 szpitali, działały 63 zespoły pobierania wymazów.

Wojsko wspierało też organizacje pozarządowe. Tu - jak powiedział Kukuła - "na czoło wysuwa się Caritas", z którą żołnierze współpracowali w 17 diecezjach.