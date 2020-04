Kolejne siedem osób z personelu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy jest zakażonych koronawirusem. Wstrzymano przyjęcia na oddziały neurologii i intensywnej terapii - poinformowała rzeczniczka placówki Kamila Wiecińska. Nowe problemy są również m.in. w placówkach w Toruniu i Sosnowcu.

Zdjęcie Już w wielu szpitalach trzeba było zamknąć oddziały po stwierdzeniu koronawirusa u pracowników medycznych /Marcin Bielecki /PAP

W niedzielę informowano o pięciu przypadkach zakażenia wśród personelu oddziału neurochirurgii szpitala w Bydgoszczy.

Reklama

"W związku ze stwierdzeniem nowych przypadków zakażenia wstrzymano przyjęcia na oddziały neurologii i intensywnej terapii, jednak one nadal pracują. Obecnie trwają badania osób, które miały kontakt z zakażonymi pracownikami, zarówno spośród personelu, jak i pacjentów" - powiedziała Wiecińska.

Po potwierdzeniu przypadków zakażeń koronawirusem wśród personelu oddziału neurochirurgii również tam wstrzymano przyjmowanie pacjentów.

Rzeczniczka zaznaczyła, że dotychczas nie stwierdzono zakażeń wśród osób hospitalizowanych. Szpital Uniwersytecki nr 2 już wcześniej zawiesił planowe przyjmowanie pacjentów ze względu na epidemię.

Szpital miejski w Toruniu: Zamknięty Oddział Hematologii

14 pacjentów i osiem osób z personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika jest zakażonych koronawirusem — poinformował prezydent Torunia Michał Zaleski. Trwa ewakuacja 20 chorych do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu.

Oddział Hematologii został zamknięty w środę z powodu potwierdzenia koronawirusa u jednej z pacjentek. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zlecono badania pozostałych hospitalizowanych i personelu.

Prezydent Zaleski poinformował, że łącznie zbadano już 37 próbek pobranych od pacjentów oddziału oraz personelu. Zakażone są 22 osoby. Chorych na COVID-19 jest 14 pacjentów oraz 8 członków personelu (w tym trójka lekarzy). Informacje przekazane przez prezydenta miasta na konferencji prasowej są odmienne od komunikatu wydanego w czwartek rano przez szpital, który był nieprecyzyjny.

"Od godzin porannych trwało dziś przewożenie pacjentów z oddziału hematologii do szpitala jednoimiennego zakaźnego w Grudziądzu. Łącznie 20 pacjentów. 14 zakażonych koronawirusem i sześciu wymagających dalszej hospitalizacji i izolacji, ale nie zakażonych" - mówił Zaleski.

Pozostałych czterech pacjentów z Oddziału Hematologii z wynikami ujemnymi niewymagających hospitalizacji wczoraj w godzinach wieczornych zostało przewiezionych do pełniącego funkcje izolatorium Sanatorium "Orion" w Ciechocinku. "Część personelu oddziału została przewieziona do tego samego izolatorium. Pozostałe osoby zadeklarowały kwarantannę w warunkach domowych" - podkreśliła w komunikacie dyrektor szpitala Justyna Wileńska.

Badaniami w kierunku koronawirusa objęto kolejne osoby - personel medyczny i pomocniczy oddziału hematologii, który w okresie hospitalizacji pacjentów zakażonych przebywał na oddziale oraz osoby spoza oddziału mające kontakt pośredni z pracownikami oddziału.

Toruń: Pacjent szpitala dziecięcego zakażony koronawirusem

Pacjent Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu jest zakażony koronawirusem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu — poinformował rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Janusz Mielcarek.

"Potwierdzam informację o zakażeniu koronawirusem u pacjenta szpitala dziecięcego, przebywającego na oddziale pediatrii, alergologii i kardiologii dziecięcej. Tam hospitalizowana była dwójka dzieci, więc oboje zostali przewiezieni wczoraj do szpitala zakaźnego w Grudziądzu" - powiedział Mielcarek.

Pracownicy oddziału objęci zostali kwarantanną. Nie wiadomo jeszcze czy są zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2. "Oddział został czasowo zamknięty. Na szczęście w tej chwili przyjęć do szpitala zespolonego, którego częścią jest szpital dziecięcy, jest dużo mniej, bo planowane przyjęcia zostały odroczone" - podkreślił Mielcarek.

Przyznał, że jest to pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u pacjenta szpitala zespolonego na oddziałach innych niż zakaźny.

"W naszym szpitalu zakaźnym przebywa obecnie dwóch pacjentów chorych na COVID-19. Hospitalizowane są także dwie osoby z podejrzeniem zakażenia. Dostaliśmy ostatnio sporo wyników ujemnych, więc będziemy wypisywali te osoby do domu" - powiedział Mielcarek.

Lekarz poinformował, że obecnie obłożenie wojewódzkiego szpitala w Toruniu należy szacować na ok. 50 procent.

Sosnowiec: Pacjenci przewiezieni do szpitali zakaźnych

14 przypadków koronawirusa potwierdzono w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu - poinformował prezydent Arkadiusz Chęciński. Dziesięcioro zakażonych pacjentów trafi do szpitali zakaźnych. Cztery osoby z personelu będą odizolowane w budynku przy ul. Szpitalnej.

Jak przekazał Chęciński, 14 przypadków koronawirusa potwierdzono na Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego. Oddział został objęty kwarantanną w ubiegłym tygodniu (12 z tych osób to mieszkańcy Sosnowca).



Przeprowadzono tam 31 testów, oprócz 14 pozytywnych (potwierdzających obecność koronawirusa), 17 dało wynik negatywny. Wśród zakażonych są 4 osoby z personelu, 10 pozostałych to pacjenci. Zakażeni pacjenci trafią do szpitali zakaźnych, a personel pozostanie odizolowany w budynku przy ul. Szpitalnej.

"Podjęliśmy też decyzję o wykonaniu kolejnych testów wśród części pacjentów i personelu innych oddziałów. Dodatkowo pomieszczenia Oddziału Wewnętrznego zostaną poddane dekontaminacji polegającej m.in. na odymianiu" - zapowiedział Chęciński.

Zaapelował jednocześnie o dalszą pomoc i wsparcie dla szpitala. Mimo przeznaczenia przez miasto prawie 1 mln zł na sprzęt i odzież ochronną dla szpitala pomoc jest nadal konieczna - przede wszystkim w postaci sprzętu i środków zabezpieczenia.

"To nawet nie o zbiórkę pieniędzy chodzi, tylko o sprzęt i materiały, które są praktycznie na rynku nie do zdobycia. My tylko dzisiaj przekazujemy do szpitala sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale to sprzęt nawet nie tyle kupiony, co wyszarpany" - powiedział PAP prezydent Sosnowca.

Jak uściślił, chodzi m.in. o 7,5 tys. maseczek sanitarnych, 900 masek FFP2 składanych oraz 800 masek FFP2 - cały ten materiał pochodzi z Chin.

"Dużo się mówi o rządowej pomocy w postaci sprzętu i materiałów dla szpitali, ale tego faktycznie prawie nie ma" - zaakcentował prezydent Sosnowca, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie wszystkim darczyńcom, którzy wspierają tamtejszy miejski szpital.