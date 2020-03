Koronawirus w Polsce. Tarnów: Place zabaw zostaną zamknięte

Władze Tarnowa podjęły decyzję o zamknięciu aż do odwołania wszystkich miejskich placów zabaw. Jak tłumaczą, słoneczna pogoda spowodowała, że korzystało z nich sporo rodziców z dziećmi, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest zdecydowanie niewskazane.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Karol Makurat /Reporter

Jak poinformował w środę tarnowski magistrat, na wszystkich placach zabaw pojawią się tabliczki informujące, iż obowiązuje zakaz wstępu i korzystania z urządzeń do zabawy wraz z sugestiami pozostania w domu.

Reklama

Władze miejskie apelują również do spółdzielni mieszkaniowych i innych instytucji, które mają w swoich zasobach place zabaw, aby wydały podobne zakazy.

"Słoneczna pogoda spowodowała, iż na wszystkich placach zabaw w mieście pojawiło się sporo rodziców ze swoimi pociechami, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest zdecydowanie niewskazane. Po pierwsze chodzi o gromadzenie się w jednym miejscu większych grup ludzi, po drugie korzystanie przez wiele dzieci z tych samych urządzeń do zabawy to możliwość przenoszenia infekcji" - tłumaczą samorządowcy.

Tam, gdzie nie ma możliwości fizycznego zamknięcia placu zabaw, np. ogródka jordanowskiego, którego zamknięcie równałoby się zamknięciu Parku Strzeleckiego, władze liczą na rozsądek rodziców.