Koronawirus w Polsce. Uniwersytet Łódzki udostępnia budynki lekarzom i pielęgniarkom

Uniwersytet Łódzki zaangażował się w walkę z epidemią koronawirusa. Znajdujący się w pobliżu szpitala im. Barlickiego hotel udostępniono lekarzom i pielęgniarkom, a jeden z akademików przeznaczono dla osób odbywających kwarantannę.

Zdjęcie Medycy w strojach ochronnych, zdjęcie ilustracyjne /AFP

Jak podkreślił rzecznik Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) Paweł Śpiechowicz, uczelnia od początku walki służb z wirusem SARS-CoV-2 współpracuje z miejskimi służbami sanitarnymi i pozostałymi jednostkami samorządu. Jej efektem jest m.in. przekazanie w zarządzanie Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ jednego z akademików na studenckim osiedlu Lumumby.



V Dom Studencki po tym, jak został wykwaterowany, pełni obecnie rolę budynku dla osób, które z różnych przyczyn zostały objęte kwarantanną i nie mogą przebywać w swoich miejscach zamieszkania.

"Uniwersytet Łódzki wybrał do celu kwarantanny jeden ze swoich najlepszych budynków na osiedlu akademickim. V Dom Studencki jest świeżo po remoncie i przebywający w nim mają bardzo dobre warunki mieszkaniowe" - zapewnił Śpiechowicz.

Dodał, że w pozostałych budynkach UŁ na osiedlu Lumumby, przebywa obecnie około 1000 studentów, w większości zagranicznych. Nie mieli oni możliwości powrotu do rodzinnych domów i stosują się do ogólnie znanych zaleceń.

Z kolei znajdujący się w pobliżu łódzkiego szpitala im. Barlickiego hotel w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ stanowi teraz bazę mieszkaniową dla personelu medycznego placówki. "Lekarze i pielęgniarki są w tej chwili, na całym świecie, na pierwszej linii frontu walki z epidemią. W związku z tym taka współpraca z sąsiadującą z nami placówką, była dla nas jedyną słuszną decyzją" - powiedział rzecznik.

Poinformował, że pozostałe budynki uczelni są zamknięte do odwołania. Zawieszenie zajęć na Uniwersytecie Łódzkim obowiązuje do Wielkanocy, ale władze UŁ, w zależności od rozwoju sytuacji w kraju, mają wkrótce podjąć decyzje o przedłużeniu tego stanu. Na większości kierunków zajęcia prowadzone są online. Władze UŁ zdecydowały również o zawieszeniu obowiązku uiszczania wszelkich opłat za usługi edukacyjne do 31 maja br.



