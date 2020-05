Koronawirus w Polsce. W poznańskim szpitalu chorzy leczeni m.in. lekiem na ebolę

Jednoimienny szpital zakaźny w Poznaniu (woj. wielkopolskie) może leczyć pacjentów zakażonych koronawirusem m.in. osoczem ozdrowieńców. Do dyspozycji ma też remdesivir - lek, który wcześniej stosowany był m.in. w walce z wirusem ebola.

Zdjęcie Na zdj. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu /Karolina Adamska /East News

Placówka przy ul. Szwajcarskiej to największy w Wielkopolsce szpital wyznaczony do leczenia osób zakażonych koronawirusem. Lecznica może przyjąć ponad 400 pacjentów.

Reklama

Jak podkreśliła ordynator oddziału zakaźnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu, prof. Iwona Mozer-Lisewska, "w szpitalu stosujemy leczenie w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W tej chwili nie ma jednego skutecznego remedium na COVID-19, cały czas na nie czekamy. Stosujemy więc inne dostępne leki, które wykazują działanie anty SARS-Cov-2. Najnowszym z nich jest remdesivir, amerykański lek, który dotarł do nas w piątek" - wskazała.

Mozer-Lisewska zaznaczyła, że poznański szpital jest jednym z zaledwie kilku ośrodków w Polsce, jakie stosują tę terapię. Tłumaczyła również, że nie każdy pacjent hospitalizowany w poznańskim szpitalu może być leczony remdesivirem - wszystko zależy od jego stanu zdrowia.

Lek tylko dla pewnej grupy pacjentów

Urząd Miasta Poznania podkreślił w komunikacie, że "najnowszy lek podaje się tylko najciężej chorym. Ci w lżejszym stanie, w pierwszej kolejności, otrzymują arechin - lek przeciwmalaryczny, który przez lata stosowany był m.in w leczeniu reumatologicznym. Po wybuchu pandemii okazało się, że może być również skuteczny w leczeniu wspomagającym w zakażeniach koronawirusem typu beta, takich jak SARS-CoV-2".

Dodano, że ten podstawowy lek lekarze łączą z lekami antyretrowirusowymi, stosowanymi m.in. w leczeniu wirusa HIV. W miarę potrzeby pacjentowi podaje się również antybiotyki - najczęściej te o szerokim spektrum, działające na wiele rodzajów bakterii, którym wirusy mogą torować drogę.

"Jeśli po około dwóch tygodniach leczenia choroba nadal postępuje, a u pacjenta pojawia się ostra niewydolność oddechowa, może pojawić się ryzyko wystąpienia tzw. burzy cytokinowej. To nadmierna reakcja układu odpornościowego organizmu, który - by walczyć z chorobą - zaczyna wytwarzać bardzo dużo specjalnych białek, tzw. cytokin. Im więcej cytokin, tym bardziej komórki układu odpornościowego są pobudzone do dalszego wytwarzania tych związków. W ten sposób tworzy się niekontrolowana reakcja łańcuchowa, która może być bardzo groźna dla organizmu" - wskazano.

W takiej sytuacji lekarze z poznańskiego szpitala włączają leczenie biologiczne i podają chorym nowoczesne przeciwciała monoklonalne. To tocilizumab, lek stosowany już wcześniej w Polsce np. w chorobach reumatycznych.

Tylko kilka takich ośrodków w Polsce

Urząd Miasta Poznania podał, że obiecujące wyniki może przynieść również podanie pacjentom surowicy ozdrowieńców - i poznański szpital ma ją również w swoich zapasach. Odpowiednio zabezpieczone osocze znajduje się w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

"Jeśli choroba nadal postępuje, a pacjent znajduje się w bardzo ciężkim stanie klinicznym, z ostrą niewydolnością oddechową - dopiero wtedy może być leczony remdesivirem. Pierwsza partia tego leku dotarła do Poznania w piątek, za pośrednictwem producenta, amerykańskiej firmy Gilead Sciences. Szpital im. J. Strusia jest jednym z zaledwie kilku ośrodków w Polsce, w jakich stosuje się tę terapię" - poinformował magistrat.

Magistrat zaznaczył, że lek nie jest zarejestrowany w Polsce, ale o możliwości jego zastosowania w walce z koronawirusem zdecydowała Komisja Europejska. Wcześniej stosowany był w leczeniu gorączki krwotocznej ebola - następnie okazało się, że sprawdza się też w walce z koronawirusami typu SARS i MERS.

"Lek działa jako fałszywy analog"

Prof. Mozer-Lisewska tłumaczyła, że "lek działa jako fałszywy analog". "Wbudowuje się do kluczowego enzymu łańcucha RNA wirusa i dzięki temu stopuje jego namnażanie się. Podczas podawania tego leku niezmiernie ważna jest współpraca z anestezjologami - na szczęście u nas przebiega ona doskonale" - zaznaczyła.

Dodała, że kuracja remdesivirem jest bezpłatna. Leki podaje się przez 10 dni. Każda dawka jest ściśle kontrolowana, a każda zmiana w wynikach pacjenta raportowana. Obecnie w poznańskim szpitalu takie leczenie będzie mogło być zastosowane wobec trzech chorych.

Według ostatnich danych, w całej Wielkopolsce zanotowano 1705 przypadków zakażeń koronawirusem. 123 osoby zmarły, a 539 wyzdrowiało.