We wtorek po godz. 16 rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, podczas którego izba zajmie się poprawkami Senatu do ustaw składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Wcześniej - jak podawano - posiedzenie miało się rozpocząć o godz. 13. W sali plenarnej obecni są m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Dyskusji domaga się opozycja, PiS jednak odpowiada: "Nie ma ku temu powodów".

Zdjęcie Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu poświęcone tzw. tarczy antykryzysowej

Na dziewiąte posiedzenie Sejmu przyjęto jeszcze bardziej nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

Jak przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, w sali plenarnej ustalono obecność 12 posłów - reprezentantów wszystkich klubów i kół, do tego marszałek Sejmu i wicemarszałkowie. Pozostali parlamentarzyści pracują w innych salach oraz spoza Sejmu.



W dzisiejszym posiedzeniu Sejmu udział bierze 444 posłów.

Opozycja domaga się dyskusji

Z wnioskiem formalnym zgłosił się na samym początku Krzysztof Bosak z Konfederacji. "Chciałbym poprosić, by wyjaśniono nam, jaki jest klucz zblokowania poprawek. Chcemy głosować zgodnie z kluczem merytorycznym, nie na opak. Proszę o informację, kto to grupował i w jaki sposób to przygotowywał" - zaznaczył.

Z kolei o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów zwrócił się poseł Krzysztof Gawkowski. Sejm jednak wniosek odrzucił.

"To jest rzecz niedopuszczalna. Dzisiaj państwo, chowając się za tabletami, większość rządząca, nie chce rozmawiać o zdrowiu Polaków" - skomentował Borys Budka.

"Nie możemy się zgodzić na taki sposób prowadzenia obrad - bez pytań, bez dyskusji" - podkreślił natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz. "Interesuje Was tylko ustawka pod wybory" - dodał.

Poprawki Senatu

Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawy), która ma na celu wsparcie przedsiębiorców i pracowników.

Jedna z nich przewiduje że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 12. roku życia lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 18 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Senat przyjął też poprawki wykreślające ze specustawy zmiany w Kodeksie wyborczym oraz zmiany w przepisach dotyczących Rady Dialogu Społecznego. Ponadto senatorowie przyjęli poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych. Czytaj więcej na ten temat.