Prezydent Sieradza Paweł Osiewała apeluje w sieci do mieszkańców o ostrożność i informuje sieradzan o kolejnych przypadkach koronawirusa w miejscowym szpitalu i zapowiedzianym na poniedziałek (8 czerwca) posiedzeniu sztabu kryzysowego.

Prezydent Sieradza informuje mieszkańców o wszystkich aspektach walki z koronawirusem na stronach internetowych urzędu i profilach społecznościowych.

"Przypominam Wam to od kilku miesięcy, myjcie dokładnie ręce, noście maseczki i rękawiczki tam, gdzie jest to konieczne, ograniczcie wyjścia z domu do niezbędnego minimum - tylko w ten sposób możemy ustrzec siebie i innych przed zarażeniem" - napisał w niedzielę (7 czerwca) do sieradzan prezydent miasta Paweł Osiewała na swoim profilu na Facebooku.

80 przypadków w sieradzkim szpitalu

Służby sanitarne i lokalne media poinformowały o 80 przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 w sieradzkim szpitalu. To 45 pacjentów i 35 pracowników placówki z kilku oddziałów.

Na poniedziałek zapowiedziano w Sieradzu posiedzenie sztabu kryzysowego. Prezydent Osiewała nie potwierdził w mediach społecznościowych pojawiających się coraz częściej informacji o zamknięciu sieradzkiego szpitala.

Inne ogniska w regionie

W regionie łódzkim są też inne ogniska koronawirusa, które próbują wygasić służby sanitarne.

Tak jest w fabryce mrożonek i lodów w Działoszynie na południu regionu łódzkiego. Dotychczas zanotowano 94 przypadki zakażenia SARS-CoV-2 na 300 przebadanych dotąd pracowników, na testy czeka jeszcze prawie 250 osób - przekazał starosta pajęczański Zbigniew Gajecki.

Wojewoda Bocheński poinformował pod koniec tygodnia, że inne ognisko koronawirusa w regionie łódzkim wykryto również w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim i w domu pomocy społecznej w Łodzi. Zapewnił jednocześnie, że wszystkie kontakty zakażonych zostały tam ustalone i nie ma obaw o dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.

Dane resortu zdrowia

W niedzielę po południu resort zdrowia podał, że w kraju mamy kolejne 312 osób z koronawirusem.

Na pierwszym miejscu, pod względem liczby zakażeń, tym razem przed województwem śląskim, było województwo łódzkie - 119 przypadków potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2.