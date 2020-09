Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska o drugim poziomie zabezpieczenia: 87 szpitali zakaźnych

Stworzenie drugiego poziomy zabezpieczenia szpitalnego, składającego się z 87 szpitali zakaźnych, w których funkcjonować będą oddziały internistyczno-zakaźne i zakaźne zapowiedział wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska na konferencji prasowej w czwartek (3 września). Poinformował przy tym, że będzie w nich dostępne około czterech tysięcy miejsc dla pacjentów wymagających opieki typowo internistycznej, ale także np. podłączenia do respiratora

Zdjęcie Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska /Hubert Mathis /Agencja FORUM

Wiceminister przedstawiał w czwartek jesienną strategię walki z koronawirusem, która zakłada wprowadzenie trzech poziomów zabezpieczenia szpitalnego.

- Drugi poziom to 87 szpitali, w których będą oddziały internistyczno-zakaźne, oddziały zakaźne. Są to szpitale zakaźne, także szpitale z oddziałami zakaźnymi, także szpitale tzw. jednoimienne, które nie znalazły się w gronie tych dziewięciu szpitali wielospecjalistycznych - wyjaśnił Kraska. W tych placówkach mają być leczeni pacjenci z COVID-19, wymagający opieki typowo internistycznej i lekarza zakaźnika. Szpitale te będą też przygotowane na udzielenie pomocy osobom znajdującym się w cięższym stanie, które muszą trafić na oddział intensywnej opieki medycznej, bądź wymagają podłączenia do aparatury wspomagającej oddech. W tych szpitalach przygotowane zostaną łóżka dla czterech tys. chorych.

Rola szpitali powiatowych

Mówiąc o pierwszym poziomie zabezpieczenia, Kraska powiedział, że będzie on głównie opierał się na szpitalach powiatowych.

- Takich szpitali, które są w sieci, jest w Polsce ponad 600, więc myślę, że tych łóżek będzie wystarczająca ilość - powiedział. Dodał, że w takim szpitalu powinno być co najmniej jedno stanowisko, które pozwoli na udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia życia.

Wiceminister poinformował, że resort chce dalszego utrzymania izolatoriów. - W tej chwili mamy 21 obiektów, ponad dwa tys. miejsc - mówił. Poinformował, że przebywa w nich 380 osób. Zaznaczył też, że planowane jest dalsze utrzymanie karetek wymazowych.

- Nie rezygnujemy, a właściwie wzmacniamy transport medyczny przeznaczony dla pacjentów z COVID-19. W tej chwili takich karetek mamy w Polsce 148, chcemy tę liczbę jeszcze zwiększyć o karetki w standardzie S, czyli karetki, które będą miały w składzie zespołu lekarza. To będą transporty wysoko specjalistyczne właśnie do tych dziewięciu szpitali, gdzie pacjenci będą wymagali bardzo specjalistycznej pomocy - powiedział.

Wiceminister poinformował ponadto, że w kraju działają 262 punkty drive-thru.

- Chcemy, aby taki punkt był w każdym powiecie, dlatego chcemy zwiększyć tę ilość o 168 i chcemy wydłużyć dostępność takiego punktu co najmniej do czterech godzin - poinformował Kraska.