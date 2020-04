Sześć osób zakażonych koronawirusem jest w ciężkim stanie, przebywają na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej - przekazała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka. W sumie w placówce przebywa 56 pacjentów zarażonych SARS-Cov-2.

W sumie wszystkich pacjentów we wrocławskim szpitalu zakaźnym jest 89, z czego u 56 potwierdzono zakażenie koronawirusem. Sześć osób jest w ciężkim stanie, trafili na OIOM.



Wśród ozdrowieńców 70-latka

Rzeczniczka poinformowała też, że w środę szpital opuściło czterech ozdrowieńców. To 70-letnia kobieta, 53-letnia kobieta (pielęgniarka), 62-letnia kobieta oraz 37-letni mężczyzna. Rzeczniczka przekazał też, że ze szpital do izolatorium w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu przeniesiono dwie osoby.

Według informacji przekazanych w środę przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w regionie zanotowano 539 przypadków zachorowania na COVID-19, z czego - według Ministerstwa Zdrowia - 15 pacjentów zmarło.