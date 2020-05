Koronawirus w Polsce. Wieczorny raport resortu zdrowia 10.05.2010

Potwierdzono 175 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, a dziewięć kolejnych osób zmarło z powodu COVID-19 - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w niedzielnym popołudniowym komunikacie. Stan epidemii w Polsce na 10 maja 2020 to w sumie 15 996 potwierdzonych testami zakażeń Sars-Cov-2, 800 zgonów i 5698 osób, które wyzdrowiały.

W niedzielę rano resort zdrowia informował o 175 nowych zakażeniach i sześciu chorych, którzy zmarli z powodu Covid-19. W sumie 10 maja bilans zakażonych powiększył się o 345 przypadków, a ofiar śmiertelnych o 15 zgonów.



Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim - 108 ze 170, o których poinformowano w popołudniowym komunikacie. Pozostałe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (26), dolnośląskiego (23), łódzkiego (12), małopolskiego (2), opolskiego (2), zachodniopomorskiego (1) i wielkopolskiego (1).



Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych dziewięć osób: dwie kobiety - 93-letnia i 76-letnia w Wolicy, dwie kobiety - 92-letnia i 87-letnia w Gdańsku, 93-letni mężczyzna i 89-letnia kobeita w Raciborzu, 78-letni mężczyzna w Kędzierzynie-Koźlu, 56-letni mężczyzna i 86-letnia kobieta w Poznaniu.

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.



COVID-19 w Polsce

W Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2 wykryto 4 marca. Od tamtego czasu przypadki zarażenia patogenem odnotowano we wszystkich województwach. Aktualnie najwięcej zakażeń stwierdzono na Śląsku i Mazowszu.

Najczęstsze jego objawy to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

COVID-19 na świecie

Na całym świecie jest już ponad 271 tys. zgonów wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 od początku wybuchu pandemii.



Poza Europą i USA epidemia rozwija się w Brazylii, gdzie jest już 136 tys. zakażeń i ponad 9 tys. zgonów, w Turcji (odpowiednio 134 tys. i 3,6 tys.), Iranie (103 tys. i 6,5 tys.), Peru (59 tys. i 1,6 tys.) oraz Indiach (57 tys. i 1,9 tys.). (dane z 8.05.2020)



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że COVID-19 rozprzestrzenia się także w Afryce. Jeśli pandemii nie uda się tam powstrzymać, to zdaniem ekspertów WHO, koronawirus SARS-CoV-2 w ciągu roku zaatakuje na kontynencie afrykańskim od 29 do 44 mln ludzi oraz uśmierci od 83 do nawet 190 tys. ludzi.