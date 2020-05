Władze Zakopanego zwracają się z apelem do wszystkich turystów, aby, odpoczywając pod Tarami, pamiętali o zasadach bezpieczeństwa związanych z pandemią - zasłanianiu ust i nosa w miejscach publicznych oraz utrzymaniu co najmniej dwumetrowej odległości między sobą. Osoby nieprzestrzegające zasad będą karane - informują.

Zdjęcie Na zdj. turyści przy kolejce na Kasprowy Wierch (09.05.2020) / Grzegorz Momot /PAP

"Obserwujemy, że w związku z przywróceniem ruchu turystycznego i otwarciem szlaków w Tatrach do Zakopanego decyduje się przyjeżdżać coraz więcej osób. Sam Tatrzański Park Narodowy w ciągu ostatniego weekendu odwiedziło niemal 20 tysięcy osób. Ruch ten odczuwalny jest także w samym Zakopanem. Niestety, do tej pory wiele osób korzystających ze słonecznego weekendu ignorowało obowiązujące zasady, co wzbudziło duże obawy mieszkańców i władz miasta" - czytamy w komunikacie przesłanym przez Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji Zakopanego.

"Informujemy, że w tej sytuacji, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa, wszystkie służby będą interweniować i rygorystycznie egzekwować przestrzeganie przepisów. Policja i Straż Miejska nakładać będą kary na osoby, które rażąco lekceważą obowiązujące zasady" - napisały władze Zakopanego.

Prośba o szczególną uwagę

Choć turyści poruszający się po tatrzańskich szlakach nie mają obowiązku noszenia maseczek, to rekomenduje się ich używania w skupisku ludzi np. przy miejscach odpoczynku czy schroniskach.

"Prosimy o szczególną rozwagę i ostrożność, by beztroskie korzystanie z turystycznych atrakcji nie przyczyniło się do powstania groźnego ogniska zakażenia, zagrażającego gościom i mieszkańcom Zakopanego" - czytamy w komunikacie przygotowanym przez zakopiański Urząd Miasta.

Prognozy na najbliższy weekend

Najbliższy weekend w Tatrach zapowiada się słonecznie. Temperatury w Zakopanem mają osiągnąć do 16 st. C.

Szlaki turystyczne w reglowej części Tatr są mokre, a na niektórych odcinkach błotniste. W wyższych partiach gór panują jeszcze warunki zimowe. W wielu miejscach występują oblodzenia.