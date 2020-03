Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zdecydował o odwołaniu zajęć w szkołach do końca tygodnia.

Krzysztof Żuk, jako drugi prezydent miasta wojewódzkiego w Polsce, zdecydował się na zamknięcie szkół w związku z koronawirusem, nie czekając na ruch rządu. Wcześniej podobne zalecenia wydał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zajęcia w lubelskich szkołach na początek zostaną odwołane do końca tygodnia, co oznacza, że tak naprawdę uczniowie nie przyjdą do placówek oświatowych w czwartek i piątek. Niewykluczone, że ten stan zostanie wydłużony, jeśli epidemia koronawirusa będzie postępować.

Wczoraj potwierdzono dwa przypadki na Lubelszczyźnie - w Niedrzwicy Dużej i w okolicach Janowa Lubelskiego. Jeden z pacjentów przebywa w szpitalu w Bełżycach, a drugi w Lublinie.



Ogólnopolska decyzja w sprawie zamknięcia wszystkich szkół w kraju, ma zapaść dzisiaj.

