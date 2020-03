"Kolejne wyniki 'pacjenta zero' są negatywne, a to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i jutro wypisać do domu" - poinformował we wtorek Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. "Pacjent zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.

"Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki 'pacjenta zero', które przyszły w dniu dzisiejszym, są negatywne! A to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu" - poinformował cytowany na Facebooku zielonogórskiego szpitala szef oddziału zakaźnego, lek. Jacek Smykał.

Wrócił z karnawału w Niemczech

"Pacjent zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.

"W naszym szpitalu przebywał ponad dwa tygodnie, bo od 2 marca. Życzymy mu nie tylko dalszego zdrowia, ale również spokoju! Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy" - dodał szpital.

Ministerstwo Zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformowało 4 marca. Mężczyzna wrócił do Polski z Niemiec, gdzie brał udział w karnawale. Do kraju wrócił autobusem.

Najnowsze dane dla Polski

Z danych resortu zdrowia wynika, że obecnie z powodu koronawirusa hospitalizowane są 833 osoby, ponad 14 tys. objęto kwarantanną, a ponad 22 tys. zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 35 853 osób.

Badania w kierunku koronawirusa dały dotąd pozytywny wynik u 221 osób, pięć z nich zmarło.

W Polsce od soboty obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic.

Nowy koronawirus

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

Nowy koronawirus po raz pierwszy pojawił się w grudniu w chińskim mieście Wuhan. W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się patogenu na kolejne kraje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca stan pandemii.