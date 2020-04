Koronawirus w Polsce. Zmarł "pacjent zero" z Małopolski

Zmarł pierwszy pacjent, u którego w Małopolsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. To ok. 60-letni mężczyzna - potwierdził w poniedziałek, 6 kwietnia, krakowski szpital im. Żeromskiego.

Zdjęcie Na zdj. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie /Piotr Guzik /Agencja FORUM

Informację o śmierci pacjenta, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę, potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej rzecznik szpitala Anna Górska. To właśnie w tej placówce od 6 marca leczony był mężczyzna. W ostatnim czasie był on podłączony do respiratora.

Przed przyjęciem do szpitala przebywał on w północnych Włoszech. Do kraju wrócił samolotem, który pod koniec lutego wylądował na warszawskim lotnisku Chopina, skąd mężczyzna dostał się do Krakowa własnym samochodem.

1 marca, nie mając jeszcze objawów choroby, zgłosił się do sanepidu - dopełniając wszystkich procedur, o które apelowały służby sanitarne.

Mężczyzna dostał zalecenie poddania się samoobserwacji przez 14 dni, a jego pracodawca zezwolił mu na pracę zdalną. Po kilku dniach zgłosił, że poczuł się gorzej i został przewieziony na oddział zakaźny.