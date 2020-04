Nie żyje 59-letnia pielęgniarka, która pracowała na oddziale zakaźnym szpitala w Kozienicach. Jak pisze "Echo dnia", jeszcze niedawno stan zdrowia nie wskazywał na to, aby jej życie było zagrożone.

Zdjęcie Karetka pogotowia, zdjęcie ilustracyjne /LUKASZ KALINOWSKI /East News

- Jesteśmy bardzo zszokowani informacją o śmierci naszej koleżanki i cały oddział bardzo to przeżywa. Przez tydzień walczyliśmy o jej zdrowie i życie. Miała niewydolność oddechową, dlatego w poniedziałek została przewieziona do szpitala MSWiA w Warszawie. Stamtąd dotarła do nas informacja, że naszej koleżanki nie udało się uratować - mówi jeden z lekarzy oddziału zakaźnego szpitala w Kozienicach, cytowany przez dziennik.

Zmarła pielęgniarka pracowała na oddziale jeszcze do świąt wielkanocnych. Gdy nagle zasłabła, przeprowadzono u niej badania na obecność koronawirusa. Okazały się negatywne. Później jednak pojawiły się gorączka i inne niepokojące objawy. "Na podstawie zmian w układzie oddechowym zaczęliśmy podejrzewać chorobę i pobraliśmy kolejny wymaz. Wynik okazał się dodatni" - mówi lekarz.

Chora został przewieziona do jednoimiennego szpitala MSWiA w Warszawie.

Zdjęcie Wśród ofiar koronawirusa są również pracownicy służby zdrowia / Getty Images

"Podczas wyjazdu jej stan określany był jako niezagrażający życiu. Była przytomna i mieliśmy z nią kontakt. Po niecałych dwóch godzinach dostaliśmy informację, że jest reanimowana" - mówi Roman Wysocki, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

To druga osoba z personelu medycznego, która przegrała walkę z koronawirusem. W ubiegłym tygodniu zmarł 46-letni fizjoterapeuta z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego.