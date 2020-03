W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa na 10 dni przywrócona została kontrola na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Jej przekraczanie będzie możliwe tylko na 58 wyznaczonych przejściach. Ograniczony został też ruch na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Zdjęcie Kolejki na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku /Wojtek Jargiło /PAP

W nocy z piątku na sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące przywrócenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej oraz o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego na wymienionych przejściach prowadzących do Polski.

Lista przejść granicznych

Na podstawie pierwszego rozporządzenia MSWiA zostanie przywrócona tymczasowo - od 15 marca do 24 marca - kontrola graniczna osób przekraczających polską granicę państwową, stanowiącą granicę wewnętrzną UE - strefy Schengen.

Na granicach z Niemcami i Czechami będzie działało po piętnaście przejść granicznych.

Na granicy z RFN to trzy czynne całodobowo przejścia piesze: Gubin - Guben, Słubice - Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą - Kietz, sześć całodobowych drogowych: Jędrzychowice, Olszyna - Forst, Świecko - Frankfurt, Krajnik Dolny - Schwedt, Kołbaskowo - Pomellen i Świnoujście - Garz oraz sześć kolejowych, które będą czynne w godzinach otwarcia stacji kolejowej: Węgliniec - Horka, Zasieki - Forst, Gubin - Guben, Kunowice - Frankfurt, Kostrzyn - Kietz i Szczecin - Gumieńce.

Polsko-czeskie całodobowe przejście piesze z kontrolą graniczną to Most Przyjaźni - Cieszyn - Český Tešín i pięć całodobowych drogowych - Cieszyn - Chotebuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Trzebina, Kudowa - Słone, Jakuszyce oraz Jędrzychowice. Straż graniczna jest też na dziewięciu przejściach kolejowych do Czech, czynnych w godzinach otwarcia stacji: Zebrzydowice - Petrovice u Karviné, Chałupki - Bohumín, Głuchołazy - Jindřichov ve Slesku, Głuchołazy - Mikulovice, Międzylesie - Lichkov, Mieroszów - Mezimestí, Lubawka - Královec, Zawidów - Frýdlant v Čechachoraz Węgliniec - Horka.

Na granicy ze Słowacją otwarte będą dwa całodobowe przejścia drogowe - w Barwinku i Chyżnem oraz trzy kolejowe, czynne w godzinach otwarcia stacji: Łupków - Palota, Muszyna - Plaveč i Zwardoń-Skalité.

Z Litwą czynne będą dwa - całodobowe drogowe w Budzisku i kolejowe czynne w godzinach otwarcia stacji w Trakiszkach.

Działać będzie też 17 lotniczych przejść granicznych - całodobowo: Warszawa-Okęcie, Łódź-Lublinek, Bydgoszcz, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Gdańsk-Rębiechowo, Wrocław-Strachowice, Szczecin-Goleniów, Rzeszów-Jasionka, Poznań-Ławica, Warszawa-Modlin, Świdnik k. Lublina, Zielona Góra-Babimost i Mazury - całodobowo w ruchu osobowym i towarowym.

Krócej funkcjonować będą w ruchu osobowym i towarowym przejścia graniczne na lotniskach Kielce-Masłów (od godz. 6 do godz. 20, a od maja do września w godz. 6-22 i Radom-Sadków od godz. 6.00 do 24.00.), a wyłącznie osobowe - Mielec w godz. 7.00 do 20.00, a od maja do września 7-22 - wynika z rozporządzenia.

Cztery funkcjonujące porty - całodobowe przejścia graniczne w ruchu osobowym i towarowym, to Świnoujście, Kołobrzeg, Gdynia i Gdańsk-Port.

Według drugiego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji od niedzieli 15 marca do odwołania zostanie zawieszony ruch na przejściach granicznych - z Rosją: Gołdap-Gusiew, Gronowo-Mamonowo; z Białorusią: Rudawka-Lesnaja, Białowieża-Piererow, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-Pieszczatka, Czeremcha-Wysokolitowsk; z Ukrainą: Zosin-Ustiług, Dołhobyczów-Uhrynów, Hrebenne-Rawa Ruska (kolejowe), Budomierz-Hruszew, Medyka-Szeginie, Krościenko-Smolnica i Krościenko-Chyrów .

Ograniczony natomiast zostanie ruch na przejściach granicznych - z Rosją: Braniewo-Mamonowo, Bezledy-Bagrationowsk, Głomno-Bagrationowsk, Skandawa-Żeleznodorożnyj, Grzechotki-Mamonowo II; z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Grodno, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Bobrowniki-Bierestowica, Zubki Białostockie-Bierestowica, Siemianówka-Swisłocz, Kukuryki- Kozłowiczy, Terespol-Brześć; z Ukrainą: Dorohusk-Jagodzin, Hrubieszów-Włodzimierz Wołyński, Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe), Werchrata-Rawa Ruska, Korczowa-Krakowiec, Przemyśl- Mościska.

Zakaz lotów

W sobotę opublikowane zostało też rozporządzenie ws. zakazów w ruchu lotniczym na terytorium Polski. Wprowadza ono zakaz lądowania w portach lotniczych RP międzynarodowych lotów przewożących pasażerów.

Od niedzieli przejściami drogowymi, morskimi i lotniczymi do Polski będą mogli wjechać: obywatele Polski, a także obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju. Do Polski wjadą także cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin. Wpuszczani będą także cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, tj. prawo do pracy w Polsce.

Rozporządzenie zakłada, że "w szczególnie uzasadnionych przypadkach (...) komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach".

Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, którzy "którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów" - czyli np. kierowcy ciężarówek.

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ uruchomiło infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880 - poinformował w sobotę resort spraw zagranicznych.