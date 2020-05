Andrzej Duda przekazał, że jego kuzyn zakaził się SARS-CoV-2. "Zachorował, ale na szczęście wraca do zdrowia" - dodał prezydent.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Beata Zawrzel /Reporter

W trakcie sesji Q&A na Facebooku prezydent odpowiedział na pytanie internautów, co oznacza tekst utworu, który zarapował w ramach wyzwania #Hot16Challange.

Reklama

"Nie pytają cię o imię' - miałem na myśli wszystkich tych ludzi z personelu medycznego, lekarzy, ratowników, pielęgniarki, którzy nie pytają nikogo o imię, tylko niosą pomoc" - odpowiedział Andrzej Duda.

"Miałem na myśli wszystkich tych bohaterskich lekarzy, wszystkie bohaterskie pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych, cały bohaterski personel medyczny, który niesie pomoc nie oglądając się na nic, nikogo o imię nie pyta. Po prostu niesie pomoc ludziom - to są bohaterowie dzisiejszych czasów" - dodał.

Przy okazji polityk zdradził, że także członek jego rodziny zmagał się z COVID-19 - informuje serwis wprost.pl.

"Gdzieś pewnie w głębi duszy miałem na myśli mojego kuzyna, który jako lekarz niósł ludziom pomoc, sam rozchorował się, został zakażony koronawirusem. Mimo tego że wcześniej było zagrożenie, że jest chory, był na kwarantannie, to odważnie wrócił do szpitala, uważał, ze takie jest jego powołanie i realizował je do końca" - powiedział Duda.

"Zachorował, ale na szczęście wraca do zdrowia" - dodał.