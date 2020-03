Koronawirus w Tarnobrzegu. "Testy dopiero po kilku dniach"

Zakażenie koronawirusem wykryto u starszej kobiety, która przebywa w szpitalu w Tarnobrzegu - podaje portal tyna.info.pl. Według lekarza z Tarnobrzegu sanepid początkowo odmówił zrobienia kobiecie testu na koronawirusa bo "nie było dodatniego wywiadu epidemicznego".

Zdjęcie Koronawirus w Polsce, zdjęcie ilustracyjne /Wojtek Jargiło /PAP

Jak informuje portal, kobieta ma być jeszcze dziś przewieziona do szpitala w Łańcucie, a placówka w Tarnobrzegu została zamknięta. Pracownicy, którzy mogli mieć kontakt z zarażoną kobietę zostali objęci kwarantanną i będą poddani testom na obecność wirusa.

To pierwszy potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem w Tarnobrzegu.

Informację o potwierdzeniu koronawirusa u jednej z pacjentek tarnobrzeskiej lecznicy portal otrzymał po godzinie 8. - Niestety, informacja o stwierdzenie koronawirusa u pacjentki szpitala w Tarnobrzegu jest w stu procentach prawdziwa. Kobieta została przyjęta do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc, trafiła na oddział wewnętrzny - powiedział tyna.info.pl Cezary Mikrut, chirurg onkolog, a jednocześnie tarnobrzeski radny.

Według niego szpital od razu domagał się przeprowadzenia u niej testów na obecność koronawirusa. - Służby sanitarne odmówiły, bo "nie było dodatniego wywiadu epidemicznego". W efekcie dopiero po kilku dniach przeprowadzono testy, gdy jej stan się pogorszył i trafiła na OIOM. Wynik jest pozytywny. Nawet nie chcę myśleć co to oznacza dla szpitala, biorąc pod uwagę z iloma osobami miała styczność, a one z kolejnymi. Powinno się przeprowadzić u tych wszystkich osób błyskawicznie testy na obecność koronawirusa, bo poddanie tak dużej grupy pracowników kwarantannie może doprowadzić do zamknięcia szpitala - powiedział Cezary Mikrut.